In attesa che comincino le riprese previste nelle prossime settimane in Inghilterra, il cast di Bridgerton 2 continua ad arricchirsi di nuovi attori e, quindi, di inediti personaggi: sono in arrivo Charithra Chandran e Rupert Young che avranno due ruoli di tutto rilievo nella seconda stagione dello show targato Netflix.

Dopo la conclusione della prima stagione dello show che ha mietuto incredibili successi, si continua a parlare di ciò che accadrà nella prossima stagione, attesissima da tutti i fan. Oltre agli attori che hanno animato i primi episodi della serie, le cui conferme e i cui dinieghi sulla loro presenza o meno nei prossimi episodi tengono banco da mesi, c’è grande attesa per tutte le new entry.

Chi saranno i nuovi personaggi di Bridgerton 2? Chris Van Dusen, showrunner di Bridgerton aveva fatto una promessa a tal proposito: nella seconda stagione dello show ce ne sarebbero stati molti, tutti da conoscere e tutti essenziali per animare le nuove puntate della serie.

Nuovi personaggi in Bridgerton 2

In Bridgerton 2 conosceremo, dunque, molti nuovi personaggi. Notizia già nota è il fatto che l’attrice Simone Ashley – già conosciuta per il ruolo di Olivia Hanan in Sex Education -, sarà la nuova protagonista femminile degli episodi che animeranno la seconda stagione dello show.

L’attrice è stata contattata per interpretare il ruolo di Kate Sharma, ovvero la donna che farà perdere la testa niente di meno che ad Anthony Bridgerton (interpretato dall’attore Jonathan Bailey), primogenito di casa e scapolo impenitente. Simone Ashley avrà un ruolo di tutto rilievo nella seconda stagione, perché si troverà a dover assumere le redini della famiglia, diventando di fatto l’erede di Lady Violet a capo dei beni e del titolo del viscontado Bridgerton.

Una piccola curiosità: l’attore britannico Jonathan Bailey, diventato un vero sex symbol dopo la sua apparizione nello show, ha dichiarato tempo fa durante in un’intervista rilasciata ad Harper’s Bazaar U.K. che la sua prima scelta per il ruolo di Kate Sharma sarebbe stata Rihanna, per cui avrebbe una cotta artistica da quando si sono conosciuti a un Netflix party.

Oggi, comunque, l’attore si dichiara molto felice della sua nuova “consorte”, che evidentemente hanno scelto bene, o per lo meno corrispondente ai suoi gusti. Quindi benvenuta a Simone Ashley!

Charithra Chandran e Rupert Young in Bridgerton 2

Attualmente è stato svelato che altri due attori si sono uniti al cast della popolare serie basata sui romanzi di Julia Quinn, ambientati nel mondo dell’alta società londinese durante l’Età della Reggenza (Regency Era). Si tratta dell’esordiente Charithra Chandran e della star già vista in Merlin, Hotel Babylon, Shameless, Doctor Who e The White Queen, ovvero l’attore Rupert Young.

Entrambi hanno ottenuto due ruoli piuttosto importanti: Charithra Chandran interpreterà Edwina, la sorella minore di Kate Sharma, che darà non poco filo da torcere al visconte Anthony Bridgerton. Il personaggio di Edwina è presente anche nel romanzo di Julia Quinn. Di fatto, inoltre, prima ancora di conoscere Kate, pare che sia stata proprio Edwina a catturare l’attenzione del visconte Bridgerton.

Rupert Young, invece, ha ottenuto il ruolo di Jack, un personaggio che non appare nei libri e che è stato creato appositamente per la serie. A quel che è dato sapere al momento attuale, è un rampollo di una famiglia benestante, come quella dei Bridgerton, è il nuovo membro dei Ton e ha un legame molto importante con una delle famiglie nobili più importanti della società londinese. Infatti, sembrerebbe essere invischiato in un segreto della famiglia Bridgerton. Nulla di più si conosce sul suo personaggio.

La nuova stagione di Bridgerton

La nuova stagione di Bridgerton è tratta dal secondo libro della saga omonima della scrittrice Julia Quinn, “Il visconte che mi amava”. Anche in questo caso, proseguendo ciò che è stato nella prima stagione, la storia verrà raccontata dalla voce di Lady Whistledown, la cronista mondana dell’alta società londinese la cui identità è stata svelata alla fine della prima stagione.

La trama dello show sarà anche questa volta piuttosto intricata e decisamente appassionante, e anche in questo caso si intrecceranno le storie d’amore più osteggiate e complesse: prima di tutte quella di Lord Anthony Bridgerton. Oltre agli intrighi amorosi, assisteremo anche alle vicissitudini dei royal dell’epoca.

La serie, dal seguito incredibile, ha ottenuto un enorme successo di pubblico con la prima stagione che è risultata, con i suoi 82 milioni di account coinvolti nelle prime quattro settimane dall’uscita, il contenuto più visto di sempre su Netflix.

A parlare della conferma di una seconda stagione, per chi se lo fosse perso, è stata direttamente la famosissima Lady Whistledown, alla quale è stato affidato il lieto compito di annunciare Bridgerton 2:

“Dopo i pettegolezzi degli ultimi giorni, è un onore per me comunicarvi che Bridgerton tornerà ufficialmente per una seconda stagione. Spero che abbiate messo da parte una bottiglia di ratafià per questa deliziosa occasione. L’incomparabile cast di Bridgerton tornerà sul set nella primavera del 2021. L’autrice è stata attendibilmente informata del fatto che Lord Anthony Bridgerton intende dominare la prossima stagione. La mia penna sarà pronta per riferire tutte le sue vicissitudini d’amore. Tuttavia, gentili lettori, prima di lasciar spazio a richieste di sordidi dettagli, sappiate che al momento non sono incline a riferire alcun particolare. La pazienza, dopotutto, è una virtù. Sentitamente Vostra, Lady Whistledown”

La data di uscita precisa di Bridgerton 2 non è ancora stata resa nota. Le riprese inizieranno, a breve, erano infatti già previste nella primavera 2021. Presumibilmente, quindi, per poter vedere i nuovi episodi si dovrà attendere fine 2021, inizio 2022.