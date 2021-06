Grande attesa per la seconda stagione di Bridgerton, la serie tv molto amata dal pubblico che non vede l’ora di assistere al capitolo successivo. Ormai sappiamo bene che non ci sarà il duca di Hastings. Una notizia che ha lasciato sgomenti i telespettatori, a maggior ragione quando hanno saputo che l’attore ha rifiutato un cachet da capogiro, ma è arrivato il momento di andare avanti e vi è la curiosità nel sapere come verrà gestita la sua assenza.

D’altronde, la fine della prima stagione abbiamo visto Simon avere una bambina da Daphne Bridgerton. La ragazza sarà ancora presente nella serie tv dove non avrà, però, il ruolo principale poiché quello spetterà al fratello maggiore Anthony, ma comunque ci sarà. Phoebe Dynevor, l’attrice che veste i panni di Daphne, ha affermato che se una persona ha letto i libri di Julia Quinn sa a cosa va incontro, ma altrimenti, come ha rivelato durante un’intervista a The Wrap:

“Potrebbe essere un pò – non so se uno shock – ma una sorpresa per i fan che amano così tanto la storia di Daphne e Simon. Ma penso che sia onestamente la bellezza dello show a lungo termine, vedere le diverse storie d’amore andare in scena”.

Daphne ed il Duca di Hastings in Bridgerton

Tuttavia, ha voluto rivelare che Simon sarà comunque presente in Bridgerton 2, anche se non fisicamente:

“Il Duca di Hastings verrà sicuramente citato molto. Vedremo la bambina e ci concentreremo di più sulla sua relazione con la famiglia Bridgerton”.

Le riprese della seconda stagione sono in corso a Londra e probabilmente a dicembre 2021 vedremo il nuovo capitolo della serie tv sul piccolo schermo. Nel frattempo, però, Bridgerton è già stata rinnovata per una terza ed una quarta stagione. Non ci resta altro che aspettare e vedere cosa combinerà Anthony, alla ricerca della moglie perfetta.

Ed a te piace Bridgerton? Cosa ti aspetti dalla seconda stagione? Ti aspettiamo nei commenti!