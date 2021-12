Lo scorso anno, proprio in questo periodo, tutti erano impazziti per una nuova serie televisiva arrivata su Netflix. Stiamo parlando di Bridgerton che, nel giro di pochi giorni, è stata in grado di attirare l’attenzione del pubblico che si è appassionato alle vicende raccontate e, per diversi mesi, è stata la serie tv Netflix più vista al mondo, un primato che le è stato portato via da Squid Game lo scorso mese.

Come sappiamo, la seconda stagione di Bridgerton porterà con sé diverse novità. I protagonisti non saranno più Daphne Bridgerton ed il Duca di Hastings, anzi l’attore Rege-Jean Page ha detto addio alla serie tv per non rimanere legato al ruolo, mentre l’attrice Phoebe Dynevor resterà sullo sfondo. Il vero protagonista sarà Anthony Bridgerton, il fratello di Daphne. In effetti, la serie tv è basata sulla saga dei libri scritti da Julia Quinn ed ogni romanzo ha per protagonista un personaggio diverso e così sarà anche in tv. Seguiremo Anthony alla ricerca della donna della sua vita, colei con cui condividere le sue passioni e la sua quotidianità.

La seconda stagione di Bridgerton

E mentre Netflix ha già rinnovato Bridgerton per la terza e per la quarta stagione, finalmente arriva la data ufficiale dell’uscita della seconda stagione. Mantenete calmi gli animi perché, a differenza di quanto si pensava, non uscirà in questo periodo, ma sarà necessario aspettare ancora qualche mese, precisamente il 25 marzo. Una data attesa con ansia dai fan soprattutto per vedere se vi sarà il ritorno o meno di Simon: ovviamente non sarà presente, ma c’è chi spera di vederlo protagonista in un cameo o comunque di riviverlo nei ricordi di Daphne mentre si occupa della crescita della figlia. Nel frattempo, con il nuovo anno, ci si prepara già per l’inizio delle riprese della terza stagione ed, anche in questo caso, ci si chiede se Phoebe Dynevor darà l’addio alla serie tv, sulla falsa riga di Simon. L’attrice, infatti, ha firmato un contratto con Amazon Prime Video dove sarà la protagonista di una nuova serie tv in arrivo.

E tu sei uno dei tanti appassionati di Bridgerton? Secondo te nella seconda stagione ci sarà il ritorno, seppur breve, del duca di Hastings? Ti aspettiamo nei commenti!