Bridgerton è una serie tv statunitense prodotta da Shonda Rhimes che ha fatto il suo debutto su Netflix nel dicembre 2020. All’attivo ha due stagioni, ma la terza e la quarta sono già state annunciate e pronte per essere prodotte.

Un enorme successo anche se nessuno se lo aspettava. Ma procediamo per step. La prima stagione di Bridgerton ha attirato la curiosità del pubblico poiché si trattava di una serie tv nuova con tematiche interessati, ma ad attirare l’attenzione era stata soprattutto la storia d’amore tra Daphne Bridgerton ed il Duca di Hastings fino alla nascita della loro bambina. Come sappiamo, la serie tv si basa sui romanzi di Julia Quinn quindi, quando si è saputo che il secondo capitolo non avrebbe visti protagonisti Daphne e Simon (con l’attore che, nonostante la proposta di un cachet da capogiro, ha abbandonato la produzione), sono sorte un misto di tristezza e consapevolezza che la seconda stagione non sarebbe stata all’altezza della prima. Tuttavia così non è stato ed, a sorpresa, Anthony e la sua Kate sono riusciti a conquistare il pubblico ancora di più dei precedenti protagonisti con il Visconte che ha scalzato il Duca facendo in modo che Bridgerton 2 abbia conquistato il primo posto tra le serie tv più viste in lingua inglese su Netflix.

Anthony e Kate in una scena di Bridgerton

L’addio dell’attore Regé-Jean Page non ha assolutamente intaccato il successo della serie, anzi tuto il contrario. A renderlo noto è stato Netflix stesso pubblicando la sua top10 settimanale dove i risultati sono sotto gli occhi di tutti: in neanche un mese la seconda stagione di Bridgerton ha raggiunto le 627,11 milioni di ore visualizzate. E la penna di Lady Whistledown non può che gioirne:

“Dopo quattro settimane in cima alla lista della tv inglese, Lady Whistledown è molto lieta di rivelare che la stagione 2 di Bridgerton è salita al primo posto nell’elenco dei più titoli popolari con 627,11 milioni di ore visualizzate, davanti alla stagione 1 di Bridgerton al secondo posto posto. Con questo diventa la prima serie in assoluto a detenere sia il primo che il secondo posto in una lista delle più popolari. Questa settimana, la stagione 2 ha registrato 66,61 milioni di ore visualizzate ed è apparsa nella Top 10 in 88 paesi”.

Certo, nulla a che vedere con Squid Game che resta la serie tv Netflix più vista in assoluto tra quelle non in lingua inglese con il record di 1,65 miliardi di ore di visione in sole quattro settimane. Ma a Bridgerton sono comunque orgogliosi di questo risultato ottenuto e sono pronti per sconvolgere un po’ i piani, facendo tornare il Visconte e la sua Kate protagonisti anche della terza stagione.

E tu hai già visto la seconda stagione di Bridgerton? Preferisci il Visconte o il Duca? Ti aspettiamo nei commenti!