Alzi la mano chi sta aspettando con ansia l’arrivo del 25 marzo. Magari per alcuni questa data non dirà nulla, ma si tratta di una data molto importante per gli appassionati di Bridgerton. Dopo più di un anno dall’uscita di una delle serie tv più amate di sempre, Netflix è pronto per farla tornare sul piccolo schermo proprio pochi giorni dopo l’inizio della primavera.

Una lunga attesa dovuta soprattutto ai ritmi rallentati a causa della pandemia globale, ma questo ha permesso ai veri appassionati di fare un rewatch della prima stagione per non dimenticare nessun particolare. Anche se, ovviamente, come sappiamo la seconda stagione non avrà più come protagonisti il Duca di Hastings e Daphne Bridgerton, con l’attore Rege Jean Page che ha addirittura detto addio alla serie tv per non restare legato ad un unico ruolo. Il vero protagonista del nuovo capitolo sarà Anthony Bridgerton, fratello di Daphne e maggiore di tutti i fratelli Bridgerton. D’altronde, c’era da aspettarselo in quanto la serie tv si basa sugli otto romanzi scritti da Julia Quinn ed ogni libro ha un protagonista diverso. Dal 25 marzo seguiremo Anthony nella ricerca della donna della sua vita, quella da sposare, in quello che, stando a quanto rivela Chris Van Dusen (il creatore della serie tv) sarà un capitolo avvincente, in grado di tenere il pubblico con il fiato sospeso.

Tuttavia, nell’attesa di poter finalmente gustarci i nuovi episodi, arrivano ulteriori novità. Sappiamo che Netflix ha già rinnovato Bridgerton per la terza e la quarta stagione, sicuro del successo che avrà il secondo capitolo e per poter sconfiggere la concorrenza dei diretti avversari come Amazon Prime Video o Disney + e finalmente è uscito il teaser della nuova stagione di Bridgerton che ci fa capire, nonostante le poche scene, che sarà davvero un capitolo ricco di sorprese. Si pensava che con l’addio del Duca di Hastings, la serie tv avrebbe perso fascino, ma così non sarà ed, al contrario, è pronta a stupirci ed a regalarci momenti indimenticabili, nonostante l’assenza di Simon ed il ruolo marginale di Daphne.

La seconda stagione di Bridgerton

L’analisi del teaser di Bridgerton 2

All’inizio del teaser rilasciato da Netflix, vediamo la regina Charlotte riprendere tra le mani le pagine di Lady Whistledown ed è proprio la sua consueta voce narrante ad accompagnarci: ci chiede se ci è mancata e racconta di come, mentre i membri dell’alta società si interrogavano sulla sua vera identità e sulle sue fonti, la sua unica occupazione era una sola, ovvero quella di affinare le sue doti o meglio quella di affilare i suoi coltelli per ciascun membro. Assistiamo a spezzoni veloci di quello che ci aspetterà nella seconda stagione di Bridgerton dove troveremo Lord Anthony alla ricerca di una donna da sposare, non tanto per amore, ma soprattutto per salvare il buon nome della sua famiglia. Per lui sarà molto difficile incontrare una debuttante che soddisfi i suoi standard fino al colpo di scena, ovvero l’arrivo di Kate Sharma e della sorella minore Edwina direttamente dall’India. Anthony inizia un corteggiamento nei confronti di Edwina, ma quando Kate scopre il vero motivo delle sue intenzioni fa di tutto per proteggere la sorella. Tuttavia, mettendosi in mezzo, fa in modo che l’interesse del giovane Bridgerton si sposti su di lei e le cose diventano davvero complicate. Una cosa è certa, i colpi di scena non mancheranno in questo secondo capitolo di Bridgerton. Nel primo capitolo abbiamo scoperto la vera identità di Lady Whistledown che ora è pronta a diventare parte integrante della serie tv.

E tu sei pronto per assistere alla seconda stagione di Bridgerton? Secondo te cosa succederà tra Anthony e Kate? Ti aspettiamo nei commenti!