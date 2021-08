Non c’è pace per Bridgerton. Ormai manca poco all’uscita del secondo capitolo atteso entro la fine del 2021 dove il personaggio principale sarà Anthony Bridgerton alla ricerca della moglie perfetta con cui passare il resto della sua vita. Per questo motivo, non vi sarà spazio per la coppia protagonista della prima stagione: Daphne Bridgerton e Simon, il Duca di Hastings.

Sappiamo che l’attore Rege-Jean Page ha detto addio alla serie tv che gli ha regalato il successo mondiale rifiutando un cachet da capogiro da parte di Netflix poiché non ha intenzione di rimanere legato al personaggio del Duca di Hastings, ma vuole andare avanti con la sua vita professionale e fare nuove esperienze. Una decisione che sembrerebbe sia stata appena presa anche da Phoebe Dynevor. L’attrice, ovviamente, sarà presente nel secondo capitolo della serie tv in un ruolo marginale poiché aiuterà il fratello Anthony nell’ardua impresa di trovare la donna giusta, ma molto probabilmente sarà la sua ultima apparizione nella famosa serie tv.

Daphne e Simon di Bridgerton sul set

Phoebe Dynevor, infatti, ha firmato un contratto con Amazon Prime Video dove sarà la protagonista, ma anche la produttrice esecutiva di Exciting Times, nuova serie tv in arrivo sulla piattaforma di streaming concorrente di Netflix. A rivelarlo è stato Deadline e già questa notizia sembra sia sufficiente per capire che, il passaggio alla concorrenza, coincide con la fine dell’avventura di Daphne in Bridgerton. D’altronde, sappiamo che Bridgerton si basa sulla serie di romanzi della scrittrice Julia Quinn

dove ogni libro ha un protagonista diverso. Netflix ha già confermato la terza e la quarta stagione che vedranno come protagonisti gli altri uomini della famiglia Bridgerton con Daphne che vestirebbe un ruolo sempre più marginale. Da qui la decisione di Phoebe Dynevor di cercare nuove avventure: l’attrice britannica classe 1995 sarà anche la protagonista di The Color Room, film originale Sky, diretto da Ofelia Claire McCarthy dove vestirà i panni di Clarice Cliff, una famosa artista della ceramica diventata nota negli anni ’20 del 1900 mettendosi in risalto grazie al suo coraggio, al suo talento e soprattutto grazie alla sua creatività.

E tu sei un fan di Bridgerton? Secondo te Phoebe Dynevor dirà addio al personaggio di Phoebe ed ala serie tv? Ti aspettiamo nei commenti!