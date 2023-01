Bridgerton è una serie tv statunitense prodotta da Shonda Rhimes che ha fatto il suo debutto su Netflix nel dicembre 2020. All’attivo ha due stagioni, ma la terza e la quarta sono già state annunciate e pronte per essere prodotte. Questo succede solo quando un titolo attira il pubblico e per Bridgerton è stato proprio così. D’altronde si sa che quando una serie tv piace, la piattaforma di streaming fa il possibile per puntare su di essa, a maggior ragione al giorno d’oggi che la concorrenza è molto forte.

Infatti, si pensava che dopo l’addio del duca di Hastings, che aveva reso avvincente la prima stagione, il secondo capitolo sarebbe stato un flop. Ed invece Bridgerton 2 con la storia d’amore tra Anthony Bridgerton e la sua Kate ha conquistato tutti tanto che è riuscito a conquistare il primo posto tra le serie tv più viste in lingua inglese su Netflix. La terza stagione arriverà quest’anno e vedrà come protagonisti Colin e Penelope oltre, ovviamente, anche l’arrivo del tanto atteso spin off Queen Charlotte: A Bridgerton Story. Ed ora arrivano le prime novità proprio per la terza stagione. A discapito di quanto si credeva, Daphne non ci sarà. Certo, siamo abituati che in ogni nuovo capitolo la coppia precedente viene messa in disparte, proprio come è successo a Daphne che, nella seconda stagione, aveva solo un ruolo marginale. L’attrice Phoebe Dynevor, ospite al Sundance Film Festival per il film Fair Play, ha rilasciato un’intervista al magazine Screen Rant dove ha annunciato ciò che i fan di Bridgerton speravano non accadesse mai:

“Sono elettrizzata di guardare la stagione 3, ma solo come spettatrice”.

I protagonisti di Bridgerton

Per poi aggiungere, in tono meno convinto:

“Forse in futuro”.

Ma sembra davvero difficile che Daphne possa tornare in futuro. Quindi dopo l’addio al Duca di Hastings ora anche la moglie è pronta ad abbandonare Bridgerton. Si sa che le serie tv dopo un tot di stagioni iniziano a risultare pesanti e faticano ad attirare l’attenzione. Per questo motivo si è sempre alla ricerca di novità: un cambio repentino di personaggi e la decisione di non dedicare il terzo capitolo a Benedict, seguendo l’ordine cronologico dei romanzi, ma di passare direttamente alla storia di Colin con Penelope che è molto più interessante ed avvincente. In un certo senso si stanno bruciando le tappe e per questo motivo è stata svelata, quasi subito, l’identità di Lady Whistledown ed anche Eloiose l’ha conosciuta con un decennio di anticipo rispetto i romanzi. Inoltre, i tempi di produzione sono lunghi ed il pubblico teme che, a discapito di quanto si possa pensare, la quarta stagione sarà l’ultima. Infatti il terzo capitolo di Bridgerton sta subendo dei ritardi perché la creatrice Shonda Rhimes, stando a quanto riporta il Daily Mail, avrebbe bocciato diversi copioni che riteneva troppo deprimenti. La donna è decisa a dare il giusto risalto al prequel sulla regina Charlotte per poi dedicarsi al terzo capitolo atteso entro la fine del 2023.

E tu sei un fan di Bridgerton? Cosa ne pensi dell’addio di Daphne nella terza stagione? Ti aspettiamo nei commenti!