Bridgerton è una serie tv che ha fatto il suo debutto nel dicembre 2020 su Netflix. All’attivo, al momento, ha due stagioni, ma sappiamo che la terza e la quarta sono già state confermate già lo scorso anno e sono pronte per essere realizzate. D’altronde non è un mistero il fatto che Netflix preferisca puntare su titoli amati dal pubblico per battere la concorrenza dei diretti avversari come Amazon Prime Video e Disney +. Inoltre, è in arrivo anche uno spin off sulla regina Charlotte che dovrebbe vedere la luce entro la fine del 2022.

Si tratta di una serie tv che ha attirato l’attenzione del pubblico fin dal primo minuto diventando uno dei titoli più amati della piattaforma di streaming. Si temeva che con l’addio del duca di Hastings e Daphne relegata in secondo piano, la nuova stagione non avrebbe avuto lo stesso successo raggiunto dalla prima. Niente di più sbagliato. Anthony, infatti, è riuscito a fare breccia nel cuore dei telespettatori durante la ricerca del vero amore con cui passare il resto della sua vita e soprattutto con la relazione con Kate Sharma. Come sappiamo, la serie tv Bridgerton si basa sulla saga dei romanzi di Julia Quinn che vedono ognuno un protagonista diverso, per dare spazio a tutti i figli del compianto Edmund.

Per questo motivo, sembrava scontato che il terzo capitolo di Bridgerton avrebbe avuto come protagonista Benedict (l’attore Luke Thompson), ma così non sarà. Già la fine della seconda stagione ci ha dimostrato una differenza rispetto la fine del libro Il Visconte che mi Amava ed ora scopriamo che anche Bridgerton 3 non seguirà il libro La proposta di un gentiluomo. O meglio, non lo seguirà proprio alla lettera e darà spazio a diverse storie d’amore dei fratelli Bridgerton e non solo a quella di Benedict. Al momento vi sono solo alcune ipotesi, ma si pensa che si possa tornare a parlare ancora di Anthony e di Kate, d’altronde la seconda stagione si è conclusa con un assaggio del loro matrimonio. Spazio anche a Colin e Penelope, proprio a tal proposito l’attore che veste i panni di Colin, Luke Newton, ha affermato sul rapporto con Penelope che:

I protagonisti di Bridgerton

“Colin non vede cosa c’è proprio davanti ai suoi occhi. Ha questo incredibile legame con lei, ma il suo giudizio è così offuscato sul sentirsi come se dovesse essere un uomo e trovare il suo scopo. Così l’ha rilegata nella friendzone. È davvero difficile difendere Colin”.

Ci sarà spazio anche per Theo ed Eloise in attesa della quinta stagione della serie tv (che ancora non è stata confermata, ma pare essere solo questione di mesi). E sicuramente si parlerà anche di Benedict, d’altronde sono stati aperti i casting per chi vestirà i panni di Sophie, ovvero la futura consorte di Benedict che sarà una ragazza indipendente e resiliente. E se ci sarà spazio per tutte queste coppie, pare probabile l’addio di Daphne per la terza stagione. L’attrice Phoebe Dynevor, infatti, pare pronta a passare alla concorrenza e, più precisamente, ad Amazon Prime Video dove sarà la protagonista e la produttrice esecutiva di Exciting Times, una nuova serie tv in arrivo.

E tu hai già visto la seconda stagione di Bridgerton? Ti piacerebbe ritrovare Anthony e Kate nel terzo capitolo della serie tv? Ti aspettiamo nei commenti!