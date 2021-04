Bridgerton è stata, senza ombra di dubbio, una delle serie televisive più amate dal pubblico. Ha fatto il suo debutto su Netflix nel dicembre 2020 attirando, fin da subito, le attenzioni dei telespettatori che hanno amato la storia raccontata e che sono pronti per seguire la seconda stagione. Come sappiamo, le riprese del seguito sono già iniziate in Inghilterra e vedranno delle importanti novità.

Una tra tutte, il protagonista principale che sarà Anthony Bridgerton (l’attore Jonathan Bailey), mentre la sorella Daphne avrà un ruolo marginale. Soprattutto, però, assisteremo all’addio del Duca di Hastings che, stando a quanto riportano i rumors, avrebbe rifiutato un cachet da capogiro per potersi dedicare ad altri progetti per la sua carriera da attore. Come è noto, la serie Bridgerton si basa sulla saga di Julia Quinn e la serie tv continua a prenderne spunto. Netflix, infatti, ha annunciato che Bridgerton verrà rinnovata per una terza e per una quarta stagione. C’è chi non se lo aspettava o, per lo meno, non in tempi così veloci. Si pensava che il colosso di streaming volesse vedere se avrebbe ottenuto comunque successo anche senza il Duca di Hastings ed invece la notizia è arrivata proprio oggi. A rivelarlo è stata Bela Bajaria, Head of Global Tv di Netflix che ha affermato:

La famiglia Bridgerton al completo

“Stiamo pianificando di lavorare su Bridgerton per molto altro tempo ancora a venire. Ci ha fatto innamorare. Il team creativo, guidato da Shonda, conosceva il materiale ed ha prodotto un bellissimo drama, emozionante e romantico. Hanno dei piani entusiasmanti per il futuro e pensiamo che il pubblico continuerà ad apprezzare questo show”.

Arrivati a questo punto, non ci resta altro che aspettare. Per il momento siamo pronti a vedere Anthony Bridgerton alle prese con la ricerca della moglie perfetta, dopo una vita fatta di scappatelle ed amori fugaci, ma comunque resta tanta la curiosità di vedere cosa ci riserverà il futuro di Bridgerton nelle prossime stagioni.

A voi piace Bridgerton? Siete felici del rinnovo per altre due stagioni? Fatecelo sapere nei commenti!