I fan della serie Bridgerton e, soprattutto, coloro che hanno amato tra tutti i personaggi più di ogni altro quello della dissacrante e tagliente regina Charlotte, saranno molto contenti di sapere che è in arrivo uno spin-off che avrà proprio lei come protagonista.

La notizia è stata diffusa nelle ultime ore ed è già stata confermata: la regina Charlotte avrà una serie a lei interamente dedicata, in cui si racconteranno le sue avventure di quando era solo una giovane aristocratica, non ancora salita al trono.

La regina Charlotte che ha conquistato il cuore di tantissimi fan della serie Bridgerton, è interpretata magistralmente dall’attrice Golda Rosheuvel (Lady Macbeth, Testimoni silenziosi, Delitti in Paradiso), e ha certamente colpito molti telespettatori rapiti dalla sua sua recitazione scanzonata e ironica.

Così, dopo il recente rinnovo per ancora tre prossime stagioni (la prima di queste è già in lavorazione e dovrebbe essere disponibile entro la fine dell’anno) allargando il cast sempre di più con nuovi personaggi, la notizia che la serie in costume darà vita al suo primo spin-off non appare del tutto inaspettata. Si tratterà, dunque, di una miniserie prequel che racconterà le origini della regina Charlotte, un personaggio che abbiamo già avuto modo di conoscere nella prima stagione della serie madre.

Lo spin-off sulla regina Charlotte scritto da Shonda Rhimes in persona

A quanto pare tra i fan più accaniti del personaggio ce n’è anche una di eccezione: parliamo di Shonda Rhimes, produttrice della serie madre, che ha scelto di essere coinvolta in prima persona in questo nuovo progetto. Sarà proprio lei, infatti, a firmare la sceneggiatura dello spin-off di Bridgerton, creato dalla sua casa di produzione televisiva ShondaLand.

Attualmente, come è facile immaginare, sono ancora pochi i dettagli divulgati a proposito dello spin-off dedicato alla regina Charlotte, oltre a sapere che la serie prequel, ancora senza titolo, sarà scritta dalla stessa Rhimes che continuerà ad essere anche la produttrice esecutiva insieme ai suoi collaboratori di lunga data Betsy Beers e Tom Verica, poco altro almeno al momento è dato sapere.

Quasi certamente la miniserie sarà incentrata sull’ascesa e sulla vita amorosa di una giovane regina Charlotte, che conosceremo più da vicino e approfonditamente, anche se è un personaggio che non è stato mai stato menzionato nei romanzi di Julia Quinn da cui è tratta la serie Bridgerton.

Pur essendo un personaggio reale, storicamente esistito, la figura della regina Charlotte è stata completamente reinventata dagli sceneggiatori che hanno deciso di inserirla nella serie, seppure non fosse mai stata citata dall’autrice del best-seller. Nella prima stagione di Bridgerton la regnante ha il volto della bravissima attrice Golda Rosheuvel, ma quasi certamente nello spin-off vedremo un’interprete molto più giovane.

Netflix ha immediatamente divulgato la notizia di questa nuova serie tv anticipando che coinvolgerà anche una giovane Violet Bridgerton, ovvero la capostipite della famiglia e madre di ben otto figli, che nella serie madre è interpretata dall’attrice Ruth Gemmell (Febbre a 90°, L’ispettore Barnaby), e insieme a lei ci sarà anche una giovane Lady Danbury, meglio nota come la fidata consigliera di Simon Basset, Duca di Hastings (l’attore Regé-Jean Page), il cui volto è dato dall’attrice Adjoa Andoh (Invictus – L’invincibile, Thunderbirds Are Go, Doctor Who).

I commenti di Netflix sulla nuova serie spin-off di Bridgerton

La rete, ovviamente, promotrice del nuovo progetto, non può che essere entusiasta dello spin-off dedicato alla regina Charlotte. Anche perché tutto ciò che riguarda la serie Bridgerton non fa che aumentare i consensi del network, che con 82 milioni di famiglie raggiunte in sole 4 settimane è diventata la serie tv più vista di sempre su Netflix.

A sentire Bela Bejaria, dirigente che sovrintende a tutti i contenuti originali in inglese e vernacolare di Netflix, c’è già una grande aspettativa rispetto a questo spin-off:

“Molti spettatori non avevano mai conosciuto la storia della regina Charlotte prima di Bridgerton, e sono entusiasta che questa nuova serie amplierà ulteriormente la sua storia e il mondo di Bridgerton. Shonda e il suo team stanno costruendo attentamente l’universo di Bridgerton in modo da poter continuare a offrire ai fan la stessa qualità e lo stesso stile che amano. E pianificando e preparando tutte le prossime stagioni ora, speriamo anche di mantenere un ritmo soddisfi anche gli spettatori più esigenti.”

E voi, cosa pensate di questo nuovo progetto, seguirete la serie dedicata alla regina Charlotte? Aspettavate con ansia altre novità su Bridgerton, oppure no? Vi piacciono gli argomenti trattati? Raccontateci le vostre prime impressioni nei commenti!