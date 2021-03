Phoebe Dynevor, attrice britannica classe 1995, è diventata famosa grazie al ruolo di Daphne nella serie televisiva Bridgerton, un vero e proprio successo per Netflix con la seconda stagione in arrivo. Sappiamo che nel seguito Daphne e Simon, il duca di Hastings, ci saranno, ma non saranno i protagonisti. Il primo posto, infatti, sarà occupato da Anthony Bridgerton, il fratello di Daphne. Questa decisione, che si basa sui vari libri della saga scritti da Julia Quinn, ha permesso ai due attori di potersi dedicare ad altri progetti.

Come sappiamo, Regé-Jean Page sarà protagonista del film Dungeons&Dragons al fianco di Chris Pine e di Michelle Rodriguez ed anche Phoebe Dynevor si prepara ad un ruolo importante. La giovane attrice britannica ha già preso parte a diverse serie televisive come Waterloo Road (nel 2009), Snatch (nel 2017) e Younger (nel 2017), ma ha ottenuto un ottimo riscontro mondiale proprio grazie a Bridgerton ed ora è pronta al suo debutto nel mondo del cinema.

Daphne ed il Duca di Hastings in Bridgerton

La Dynevor, infatti, sarà la protagonista di The Color Room, film originale Sky, diretto da Ofelia Claire McCarthy. Vestirà i panni di Clarice Cliff, una famosa artista della ceramica diventata nota negli anni ’20 del 1900 mettendosi in risalto grazie al suo coraggio, al suo talento e soprattutto grazie alla sua creatività. Le riprese di The Color Room inizieranno entro la fine di marzo e si divideranno tra due città inglesi: Birmingham e Stoke on Trent. Per vederlo sul piccolo schermo, sarà necessario aspettare la fine del 2021. Nel cast, oltre Phoebe Dynevor, troviamo anche Matthew Goode, David Morrisey, Kerry Fox, Luke Norris e Darci Shaw. A tal proposito, Claire Peate, sceneggiatrice del film, ha affermato che:

“La storia è stata ispirata da una singola immagine: una giovane operaia che si lascia alle spalle la sua triste realtà industriale ed entra nell’arcobaleno della Color Room, un mondo di gioia e di possibilità”.

E voi cosa ne pensate? Siete felici del debutto di Phoebe Dynevor nel mondo cinematografico? Fatecelo sapere nei commenti!