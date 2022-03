Ormai ci siamo, manca sempre meno al 25 marzo, una data che i telespettatori stanno aspettando con ansia da più di un anno, ovvero la data in cui il secondo capitolo di Bridgerton farà il suo debutto su Netflix. La serie tv è arrivata sulla piattaforma di streaming nel dicembre 2020 con una prima stagione in grado di attirare l’attenzione e la curiosità del pubblico tanto che è stata una delle serie tv più amate e, per diverso tempo, è stata la serie tv Netflix più vista al mondo, primato che poi le ha tolto la celebre Squid Game.

Come sappiamo, la seconda stagione di Bridgerton porterà con sé diverse novità. I protagonisti non saranno più Daphne Bridgerton ed il Duca di Hastings, anzi l’attore Rege-Jean Page ha detto addio alla serie tv per non rimanere legato al ruolo (e pare abbia anche rinunciato ad un cachet da capogiro offerto da Netflix), mentre l’attrice Phoebe Dynevor resterà sullo sfondo. Il vero protagonista sarà Anthony Bridgerton, il fratello di Daphne. In effetti, la serie tv è basata sulla saga dei libri scritti da Julia Quinn ed ogni romanzo ha per protagonista un personaggio diverso e così sarà anche in tv. Seguiremo Anthony alla ricerca della donna della sua vita, colei con cui condividere le sue passioni e la sua quotidianità.

Anthony Bridgerton sul set

Tuttavia, le novità non finiscono qui. Per festeggiare l’arrivo della seconda stagione di Bridgerton, Netflix ha pensato ad un evento speciale, ovvero il Bridgerton Royal Event che andrà in scena a Milano, sabato 26 marzo. Sarà un evento completamente a tema Bridgerton ed è stato annunciato niente meno che da Drusilla Foer che, dopo la sua apparizione al Festival di Sanremo, è molto amata dal pubblico. Purtroppo, però, solo pochi fortunati avranno la possibilità di parteciparvi. Infatti, ci sono solo 150 i biglietti a disposizione. Ma cosa bisogna fare per poter partecipare e tentare la fortuna? È presto detto. È sufficiente visitare il sito www.lastanzadellaregina.it, registrarvi e rispondere ad alcune domande inerenti alla prima stagione della serie tv (per dimostrare che siete dei veri fan), ma anche inerenti il galateo e le buone maniere. Se le risposte saranno correte potrete entrare in gara per essere estratti ed essere, così, tra i 150 fortunati che potranno prendere parte al Bridgerton Royal Event a Milano. Per quanto riguarda la location dell’evento milanese verrà resa nota a breve.

E tu tenterai la fortuna per poter prendere parte al Bridgerton Royal Event? Secondo te cosa bisogna aspettarsi da questo evento? Ti aspettiamo nei commenti!