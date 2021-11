La cerimonia di premiazione, che si terrà nel Regno Unito, è fissata per l’8 febbraio 2022.

A partire dal prossimo anno, durante i Brit Awards non sentirai più citare i premi “separati” maschili e femminili per il miglior artista solista e il miglior act internazionale. Le categorie di genere saranno sostituite con due premi neutrali rispetto al genere sessuale: Artista dell’anno e Artista internazionale dell’anno.

“Gli inglesi si sono impegnati a rendere lo spettacolo più inclusivo”, hanno detto gli organizzatori in una dichiarazione su Twitter. Sul sito web dei Brit Awards hanno aggiunto che volevano “celebrare gli artisti esclusivamente per la loro musica e per il loro lavoro, minimizzando sul loro orientamento sessuale ecc…”

La prossima cerimonia di premiazione, fissata per l’8 febbraio 2022, farà debuttare anche quattro nuove categorie: Alternative/Rock act, Pop/R&B act, Hip Hop/Grime/Rap act e Dance act. “Quest’anno i fan avranno più potere che mai per quanto concerne il voto”, hanno detto gli organizzatori.

Diversi artisti, tra cui il cantante britannico Sam Smith, che si identifica come non binario, hanno chiesto l’esclusione delle categorie di genere. Alla cerimonia del 2021, Smith è stato escluso dalle categorie di genere per il premio come artista solista. Il cantante ha dichiarato: “Non vedo l’ora di assistere a spettacoli di premiazione in grado riflettere la società in cui viviamo. Indipendentemente da genere, razza, età, abilità, sessualità e classe”.

Un portavoce dei Brit Awards ha risposto a Smith, osservando: “Sam è uno straordinario artista britannico e siamo d’accordo con quanto ha detto. Gli inglesi si sono impegnati per far evolvere lo spettacolo e le categorie di genere sono in fase di revisione. Se un cambiamento porta involontariamente a una minore inclusione, rischia di essere controproducente per la diversità e l’uguaglianza. Dobbiamo consultarci più ampiamente prima di apportate nuove modifiche”.

I Brit Awards 2022 verranno presentati dal comico Mo Gilligan e si terranno presso la famosa O2 Arena di Londra.