Britney Spears, cantante di McComb classe 1981, è stata l’idolo delle generazioni degli anni Duemila grazie a brani di successo mondiale come Oops! I Did It Again, Baby One More Time, Work Bitch, Stronger e Me Against the Music per citarne solo alcuni tra i suoi numerosi successi. Brani che, ancora oggi, vengono cantati e ballati in tutto il mondo. Purtroppo la vita di Britney non è sempre stata tutta rosa e fiori. Di solito siamo portati a pensare che quando si è una celebrity del mondo di Hollywood tutto vada sempre per il meglio, ma la Spears ci ha dimostrato che non è così. Gli ultimi anni della sua vita possono essere paragonati al momento peggiore della sua esistenza: nessuna possibilità di fare ciò che amava e la sua vita completamente gestita dal papà Jamie Spears che, per anni, è stato il suo tutore legale. Finalmente la cantante americana ha vinto la sua battaglia contro la figura paterna ed è tornata ad essere libera. Ora sembra essere tornato finalmente il sereno in tutti i campi della sua vita.

Britney Spears si sposa?

Per quanto riguarda la vita privata di Britney Spears, sappiamo che da quattro anni è fidanzata con Sam Asghari, personal trainer di origini iraniane e ragazzo più piccolo della cantante in quanto ha solo 27 anni. Nonostante la giovane età, è sempre stato al fianco della sua compagna pronto ad aiutarla a superare i momenti più difficili e sempre pronto a supportarla. Ed ora sembra pronto per fare il grande passo ed unirsi per sempre alla sua Britney. La notizia arriva ufficialmente da Page Six che pubblica una foto di Sam mentre, in una famosa gioielleria di Beverly Hills, è intento a comprare un prezioso Cartier. Un acquisto degno di nota che sembrerebbe indirizzarci verso una sola cosa: è pronto a chiedere la mano della Spears. D’altronde, una fonte vicina alla coppia rivela come Sam Asghari, nell’ultimo periodo e soprattutto dopo la vittoria contro Jamie Spears, parli sempre più spesso della proposta e pare ne stia progettando una davvero spettacolare per poter lasciare la Spears senza parole, dopo un periodo molto difficile. La proposta arriverà, questo ormai è certo, ma è necessario aspettare il momento giusto. Intanto Britney e Sam appaiono più innamorati che mai con la cantante che lo definisce la sua roccia.

La cantante Britney Spears

La vita privata di Britney Spears

Per Britney Spears quello con Sam Asghari non sarebbe il primo matrimonio. La cantante è convolata a nozze a Las Vegas, nel 2003, con Jason Allen Alexander, suo amico di infanzia salvo che poi il matrimonio è stato annullato dopo poche ore. Poi è stata la volta del ballerino e rapper Kevin Federline con cui si è sposata nel 2004 e che l’ha resa mamma di Sean (nato il 14 settembre 2005) e di Jayden James (nato il 12 settembre 2006). Però a fine 2006 è arrivato il divorzio improvviso motivato dalla Spears per differenze inconciliabili. Da quel momento, vi è stato un vero e proprio crollo nella vita privata di Britney Spears con suo padre che non voleva che avesse altri figli. Ora è finalmente arrivato il momento di poter coronare anche questo sogno e diventare mamma per la terza volta, un sogno che il suo compagno Sam Asghari condivide a pieno.

E tu cosa ne pensi della coppia formata da Britney Spears e Sam Asghari? Secondo te quando convoleranno a nozze? Ti aspettiamo nei commenti!