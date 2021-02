Britney Spears continua ad essere sempre più la protagonista degli ultimi giorni. Dopo il documentario Framing Britney, prodotto dal New York Times, uscito a febbraio e che mette in risalto il percorso artistico della cantante tra alti e bassi, ma anche la vita privata con tanto di scuse pubbliche arrivate da parte di Justin Timberlake, ora anche Netflix è pronto per produrre un documentario su di lei.

A dare la notizia ci pensa Bloomberg e rivela anche che la regia sarà affidata ad Erin Lee Carr, già specializzata in true crime. Basti pensare che alcuni dei suoi lavori sono I Love You ed At the Heart of Gold. Ovviamente, appena è uscita la notizia si è subito pensato che Netflix fosse pronto a copiare Hulu, piattaforma su cui è andato in onda Framing Britney, ma in realtà non è così. Si tratta di un progetto in lavorazione già prima dell’uscita del documentario, solo che i tempi si sono allungati. Inoltre, non sarebbe la prima volta che Hulu e Netflix producono due documentari sullo stessa tema, è sufficiente ricordare il documentario sul disastro del Fvre Festival.

Immagine di Britney Spears

Per il momento non sappiamo su cosa si concentrerà maggiormente il documentario di Netflix dedicato a Britney Spears. Viene facile pensare che anche loro dedicheranno maggiore attenzione al rapporto di Britney con il papà Jaime, suo tutore legale e colui che si occupa del suo patrimonio, ma anche sui momenti difficili della sua vita come il crollo nervoso vissuto dalla cantante tra il 2007 ed il 2008 ed il conseguente ricovero.

Ricordiamo che, dopo il documentario del New York Times, è nato il movimento #FreeBritney per sensibilizzare il mondo sulla situazione che sta vivendo la Spears. D’altronde, i fan sono sempre stati al suo fianco pronti a proteggerla ed a sostenerla, soprattutto nei momenti più complicati. Una cosa è certa, dopo quasi vent’anni da quando occupava le scene mondiali con la sua musica, il nome di Britney Spears torna in auge.

Ed a voi piace Britney Spears? Siete d’accordo sul fatto di dedicarle un documentario su Netflix? Fatecelo sapere nei commenti!