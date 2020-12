Bruce Springsteen rilascia il nuovo estratto dal suo nuovo album “Letter To You” dal titolo “The Power Of Prayer”.

L’album rivelazione del Boss, che per questa nuova fatica discografica ha indossato ancora una volta la divisa da rocker, vede la collaborazione della sua storica band E Street Band, una colonna portante della carriera dell’artista statunitense. “Letter To You” è un album che descrive e celebra “le vecchie buone abitudini” compositive di Springsteen, ma lancia un messaggio anche alle nuove sonorità di stampo contemporaneo.

“The Power Of Prayer” è la descrizione di alcuni momenti intensi della vita, vissuti con la massima consapevolezza di cosa l’esistenza può farci provare; vivere l’amore come se fosse un atto di fede nei confronti della persona che ci sta affianco e condividere gioie e dolori, il tutto condito da una base rock-ballad magistralmente eseguita dalla E Street Band a cui è stato affidato l’arrangiamento.

Nel testo, inoltre, troviamo una serie di immagini sull’assenza di forti legami e sulla solitudine che ci fanno riflettere sui momenti più importanti della nostra vita. Bella l’immagine, che pone fine al brano, del momento in cui il barman deve chiudere il locale dopo aver servito i clienti e ritorna suoi pensieri quotidiani ringraziando la luce del giorno.

Il brano chiude gloriosamente l’anno artistico del Boss, che oltre al lancio (quasi a sorpresa) di questo nuovo disco si è fatto portavoce di tanti messaggi di libertà e uguaglianza, ora in termini di lotta per i diritti degli afroamericani e ora per sensibilizzare sulla prevenzione contro il Sars-CoV-2.

Testo di “The Power Of Prayer”



(Verse 1)

Dreamy afternoon ‘neath the summer sun

We’d lie by the lake till the evening comes

I run my fingers through your sun streaked hair

Baby that’s the power of prayer

(Verse 2)

Summer nights, summer’s in the air

I stack the tables with the chairs

It’s closing time and you’re standing there

Baby that’s the power of prayer

(Chorus)

It’s a fixed game without any rules

An empty table on a ship of fools

I’m holding hearts, I play the pair

Darling it’s just the power of prayer

An empty table on a ship of fools

I’m holding hearts, I play the pair

I’m going all in ’cause I don’t care

They say that love it comes and goes

But darling what, what do they know

I’m reaching for heaven, we’ll make it there

Darling it’s just the power of prayer

Baby it’s just the power of prayer

Darling it’s just the power of prayer



(Verse 3)

Last call, the bouncer shuts the door

This magic moment drifts across the floor

As Ben E. King’s voice fills the air

Baby that’s the power of prayer

Traduzione di “The Power Of Prayer”



(Strofa 1)

Pomeriggio da sogno sotto il sole estivo

Restavamo sdraiati in riva al lago fino a sera

Faccio scorrere le mie dita tra i tuoi capelli striati dal sole

Baby questo è il potere della preghiera

(Strofa 2)

Notti d’estate, l’estate è nell’aria

Impilo i tavoli con le sedie

È l’ora di chiusura e tu sei lì

Baby questo è il potere della preghiera

È un gioco senza regole

Un tavolo vuoto su una nave di sciocchi

Ho dei cuori, gioco la coppia

Tesoro, è solo il potere della preghiera



(Ritornello)

È un gioco senza regole

Un tavolo vuoto su una nave di sciocchi

Ho dei cuori, gioco la coppia

Vado all-in perché non mi interessa

Dicono che l’amore va e viene

Ma tesoro cosa, cosa ne sanno

Sto raggiungendo il paradiso, arriveremo lì

Tesoro, è solo il potere della preghiera

Baby è solo il potere della preghiera

Tesoro, è solo il potere della preghiera

(Strofa 3)

Ultima chiamata, il buttafuori chiude la porta

Questo momento magico scorre sul pavimento

Mentre la voce di Ben E. King riempie l’aria

Baby questo è il potere della preghiera