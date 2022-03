Bruce Willis è un attore statunitense, di origine tedesca, classe 1955. Senza dubbio è uno degli attori più amati nel mondo del cinema a livello internazionale. Protagonista di successi mondiali come La morte ti fa bella, Pulp Fiction, Armageddon – Giudizio finale, Disastro a Hollywood, Hard Kill fino a Vendetta per citarne alcuni.

Una vita professionale degna di nota che, purtroppo, ora è arrivata ad una battuta d’arresto. Una notizia che nessuno si aspettava e che è giunta come un fulmine a ciel sereno e che, inutile dirlo, nel giro di poco tempo ha fatto il giro del mondo. Bruce Willis ha l’afasia ed a darne la notizia è stata Rumer, la figlia che ha pubblicato un post sui suoi profili social per annunciare al mondo la malattia del padre. Le sue parole sono state firmate anche dalle sorelle Scout, Tallulah, Mabel ed Evelyn, da Emma Heming (attuale moglie di Bruce Willis) e dall’ex moglie Demi Moore:

“Con gli straordinari fan di Bruce volevamo condividere, come famiglia, il fatto che il nostro amato Bruce ha avuto problemi di salute e che gli è stata diagnosticata l’afasia, malattia che sta influenzando le sue capacità cognitive. Di conseguenza Bruce si sta allontanando dalla carriera che ha significato così tanto per lui. Questo è un momento davvero difficile per la nostra famiglia e apprezziamo così tanto il vostro continuo amore, comprensione e supporto. Stiamo attraversando questa situazione con forte unità familiare e volevamo coinvolgere i suoi fan perché sappiamo quanto lui significhi per voi. Come dice sempre Bruce ‘Live It Up’ ed insieme abbiamo in programma di fare proprio questo”.

Bruce Willis e la sua famiglia

Un messaggio che nessuno si aspettava, ma che è stato apprezzato dai fan dell’attore soprattutto per il bellissimo rapporto che ha ancora con Demi Moore con cui si è lasciato nel 2000 dopo 13 anni di matrimonio: una grande famiglia pronta a supportarsi in ogni momento, soprattutto in quelli più difficili. Ma di che malattia soffre precisamente Willis? L’afasia è una malattia che ti impedisce di parlare correttamente, ma anche di comprendere bene quello che ti viene detto con l’impossibilità di comporre frasi di senso compiuto. Questo rappresenta una grande difficoltà per chi con le parole ci lavora, appunto come nel caso dell’attore. Come se non bastasse, chi è colpito dall’afasia non riesce a leggere, a scrivere ed a fare i calcoli perché la scrittura e le capacità aritmetiche sono strettamente connesse alla funzione del linguaggio. Inutile dirlo, i fan dell’attore sono dispiaciuti per quanto accaduto poiché non potranno più vederlo recitare, ma al tempo stesso sperano che tutto possa andare per il verso giusto e che Bruce Willis possa tornare a vivere in modo sereno.

E tu conoscevi l’afasia, la malattia di cui soffre Bruce Willis? Ti aspettiamo nei commenti!