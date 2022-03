Brusco è un cantante di Roma classe 1974 noto per la sua carriera da solista con brani come Ti penso sempre, Tanti anni fa, Amore vero o Il mondo non finisce mai, ma anche per essere stato il membro di Villa Ada Posse, una delle posse storiche del reggae italiano.

Nina Zilli, invece, è una cantautrice di Piacenza classe 1980. Una delle voci femminili più amate nel panorama della musica italiana, voce di 50mila, Per sempre, L’amore è femmina, L’uomo che amava le donne e Mi hai fatto fare tardi per citarne alcuni. Ed oggi i due sono pronti per iniziare una collaborazione che li vedrà protagonisti. Oggi, venerdì 18 marzo, infatti sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming il loro brano dal titolo Anime Sole. Il singolo è contenuto in Monumento, il nuovo mini album di Brusco che è uscito anch’esso oggi.

La cantante Nina Zilli

Il significato di Anime Sole

Il brano Anime Sole è caratterizzato dal tipico ritmo urban soul. Brusco e Nina Zilli cantano di due anime sole che si conoscono e decidono di avvicinarsi “Basta con queste barriere, adesso sciogliti come i ghiacciai” con una promessa “Prima di entrare ti chiedo permesso perché non me ne andrò mai, voglio perdermi dentro di te”. C’è la voglia di conoscersi a pieno “Parlami di ogni tuo rimpianto e ogni rimorso dei tuoi spigoli e di tutti gli angoli”. La Zilli, poi, canta: “Baciami tu se resti qui se ne vanno le paure; mai più senza di te. Rideremo mentre piove illudendoci che arrivi anche un raggio di sole quaggiù”.

