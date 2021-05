Sarà disponibile da oggi venerdì 21 Maggio “Come mi pare”, il nuovo singolo di Bugo tratto dall’album BUGATTI CRISTIAN pubblicato il 5 Marzo su Etichetta Mescal e distribuito dalla Sony/Epic.

Ecco cosa dice “l’anarchico” Bugo durante un’intervista:



Quando potremo fare “come mi pare” senza preoccuparci di essere allineati (a cosa, ma soprattutto a chi?), la specie umana avrà un vero sbalzo evolutivo.

Bugo in questa canzone rappresenta la sua parte più goliardica dell’artista che “non le manda a dire” ma che racconta quello che vede e che sente con quell’attitudine rock’n’roll che molto raramente s’incontra nel pop. Un testo che con una sintesi spietata mette a fuoco una qualsiasi giornata d’incontro tra la stessa specie in questo “nuovo secolo” con quel “battere levare” che ti s’incolla in testa mentre dalla gola sgorga liberatorio ”l’animaaaaaaaale”.

Ecco la tracklist dell’album “Bugatti Cristian”:

E invece sì Come mi pare Meglio ( feat. Pinguini Tattici Nucleari) Quando impazzirò Al paese Mi manca (feat. Ermal Meta) Come si fa Stupido eh? Videogame Sincero (feat. Morgan) Che ci vuole Fuori dal mondo Un alieno O che cosa

Testo di “Come mi pare”

(Strofa 1)

Senti che musica c’è

Madonna Santa

Ma lo sapevi che

Milano sta in Colombia

Guarda che gente c’è

Vestita tutta uguale

Mi squadrano così, così così

Perché mi muovo male

E allora battere, levare

Battere, levare

Faccio schifo lo so però



(Ritornello)

Ballo come mi pare, pare e piace

Come fossi in mare

Animale

Animale

Mangio come mi pare, pare

Con le mani che c’ho fame

Animale

Animale

E tu somigli a me (a me)

E tu somigli a me (a me)



(Strofa 2)

Senti che musica c’è

Ma i gusti sono gusti

Conosco uno che

Gli piace Fanta e whisky

Ma c’ha ragione Mario

Non conta cosa dici

Ma che volume hai

E’ avere tanti amici

Tutti amici

Gli occhiali da sole

E fare le storie

Io non so cucinare però



(Ritornello)

Ballo come mi pare, pare e piace

Come fossi in mare

Animale

Animale

Mangio come mi pare, pare

Con le mani che c’ho fame

Animale

Animale

E tu somigli a me

E tu somigli a me

E tu somigli a me

E tu somigli a me

Occhi mani piedi



(Bridge)

Bocca lingua

Gomiti e ginocchia

Voltadvance e schiena rotta

Sì ma sul dance floor

Drink ancora in verticale

Basta solo una lezione

Battere, levare



(Ritornello)

Ballo come mi pare, pare e piace

Come fossi in mare

Animale

Animale

Mangio come mi pare, pare

Con le mani che c’ho fame

Animale

Animale

Rido quando mi pare, pare pare

Pensa un po’ che affare

Mica male

Animale

E tu somigli a me (a me)

E tu somigli a me (a me)

Senti che musica c’è

Madonna Santa