Dopo la famosa partecipazione al Festival di Sanremo dell’anno scorso insieme a Morgan, Bugo torna sul palco dell’Ariston in questo 2021 con la canzone E invece sì, un vero e proprio inno al diritto di vivere i propri sogni.

Così, a un anno dalla squalificazione dalla gara per aver abbandonato il palco in seguito al litigio avuto con Morgan, Bugo ci riprova, e lo fa bene, con l’entusiasmo dell’artista sempre pronto a crederci e a sognare.

Purtroppo la classifica ha però visto Bugo fermarsi ad un 24esimo posto, terzultimo, sopra soltanto ad Aiello e Random, ma c’è da dire che la sua canzone forse meritava un punteggio migliore. Una gara è una gara, e il pubblico ha votato poco per Bugo, ma bisogna ammettere che la sua E invece sì è un’ottima canzone, che sicuramente sentiremo spesso in radio.

Il significato di E invece sì di Bugo

La canzone E invece sì rappresenta Bugo in tutte le sue sfaccettature, di uomo e di artista.

Nel testo vengono nominati molti artisti che sono stati importanti per a vita e la formazione di Bugo, come Lucio Battisti, Celentano, Ringo Starr, e si arriva fino all’autocitazione, quando infatti Bugo canta “Cristian cresci, stai su dritto“.

Ma più che una canzone autobiografica, E invece sì è un brano che potrebbe accomunare tutti noi, in qualsiasi momento e in qualsiasi età della vita, perché il vero significato che sta alla base del testo è che si deve sempre credere nei propri sogni, darsi sempre una possibilità, anche quando il mondo sembra gridarci il suo no, bisogna reagire con un E invece sì!

Il video ufficiale della canzone, diretto da Francesco Lagi, è stato girato nella fantastica location di Villa dei Quintili a Roma, all’interno del Parco archeologico dell’Appia Antica, un posto che già da solo è capace di evocare molte emozioni.

Il video mostra Bugo e i suoi musicisti mentre giocano a rincorrersi e suonano nei prati dorati della villa, un modo agreste, poetico, di sentirsi bambini e allo stesso tempo divertirsi con la propria arte, nella natura e nella Storia.

E tu cosa ne pensi di E invece sì? Avresti dato a Bugo un posto più alto in classifica in questa edizione del Festival di Sanremo? Lascia un commento per dire la tua, ma prima leggi il testo della canzone qui sotto.

Il testo di E invece sì

Le metropolitane vanno molto veloci

I giornali gratis

La radio, le voci

Bella la campagna ma mi rende un po’ triste

Vorrei comprare un disco ma non ho il giradischi

Vorrei fare l’arbitro ma non mi piacciono i fischi

Il superfluo è a volte più importante

Scriverò il nostro nome sui portoni

Anche se mi dici

Cristian cresci, stai su dritto

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che il paradiso è il mio supermercato

Con la birra in saldo e il poster di Celentano

È meglio così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

Che davvero non ci avranno mai capiti

E invece sì

Na, na, na, na, na

Vorrei pensare che Ronaldo non sia perfetto

Vorrei essere onesto ma non timbro il biglietto

Chiamare mio papà per dirgli che sto bene

Scriverò le risposte sulla mano

Anche se mi dici

Cristian sveglia, perdi il treno

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che il paradiso è il mio supermercato

Con la birra in saldo e il poster di Celentano

È meglio così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

Che davvero non ci avranno mai capiti

E invece sì

E tu gridami addosso

Che va bene lo stesso

E tu gridami addosso

Cristian cresci, stai su dritto

Grazie ma io

Voglio immaginarmi che non ho sbagliato

E che Ringo Starr è il mio miglior amico

Che io e lei lo abbiamo fatto e le è piaciuto

Si dice così

Voglio immaginarmi che anche un dittatore

S’innamora, vomita e poi si commuove

Che davvero non ci avranno mai capiti

E invece sì

E invece sì