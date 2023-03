Buongiorno, mamma! è una serie tv italiana che è andata in onda su Canale 5 nel 2021 con un cast degno di nota, ovvero: Raoul Bova nei panni di Guido, Maria Chiara Giannetta in quelli di Anna, Elena Funari in quelli di Francesca e Matteo Oscar Giuggioli in quelli di Jacopo.

All’attivo ha due stagioni per un totale di 24 episodi che vedono la famiglia Borghi come protagonista. Una famiglia che, all’apparenza, sembra una famiglia come tante, ma che in realtà nasconde importanti segreti e punti oscuri. La seconda stagione ha portato con sé molti colpi di scena e soprattutto inaspettati come il risveglio di Anna dal coma e nuove verità che sono sorte nel corso delle ultime puntate e che hanno attirato l’attenzione del pubblico. Se non hai ancora avuto l’opportunità di vedere la seconda stagione di Buongiorno, mamma! non proseguire nella lettura dell’articolo per evitare spoiler indesiderati. Durante le ultime puntate della serie tv si scopre come Maurizia Scalzi in realtà non sia morta in un incendio, ma il suo corpo viene ritrovato in fondo al lago di Bracciano, proprio nei pressi della casa dei Borghi.

Come se non bastasse si scopre che la ragazza, al momento della morte, era incinta e tramite un test del dna si viene a sapere che il padre è proprio Guido Borghi. E proprio per questo motivo il principale indiziato della morte di Maurizia è proprio lui ed anziché avere fin da subito il supporto della sua famiglia si vede, inizialmente, abbandonato dalla moglie Anna e dai figli che lo lasciano solo. Al suo fianco però ha Sole e Colaprico che sono convinti della sua innocenza e vogliono aiutarlo a tirarsi fuori da tutto questo, accompagnandolo ad Alba dove scoprono che il vero padre del figlio che aspettava Maurizia era si un Borghi, ma non Guido, bensì Elio, suo padre. Per questo motivo, iniziano tutti ad unirsi alla ricerca della verità. Arrivati a questo punto ci si chiede se ci sarà o meno una terza stagione di Buongiorno, mamma! Sappiamo che Raoul Bova è impegnato sul set di Don Matteo, mentre Maria Chiara Giannetta in quello di Blanca. Tuttavia ci pensa Elena Bucaccio, sceneggiatrice della serie tv, a dare le prime risposte. Queste le sue parole:

Guido, Francesca e Sole in Buongiorno Mamma

“La serie ha una sua importantissima conclusione, ma secondo me si potrebbe fare la terza stagione. Ovvimente con attori molto impegnati bisognerebbe trovare una quadra. Però Lux Vide ama molto questa fiction ed anche Mediaset la vorrebbe fare. La creatività, le idee e la voglia di fare non mancano”.

Per il pubblico non sarà certo un problema aspettare un po’ prima di vedere andare in scena la terza stagione. D’altronde anche tra il primo capitolo ed il secondo sono trascorsi quasi due anni, ma l’attesa ha fatto solo aumentare la voglia di scoprire cosa sarebbe successo alla famiglia Borghi. Non ci resta altro che aspettare la conferma ufficiale e poi conoscere i tempi previsti per le riprese. Sicuramente il cast sarà sempre lo stesso e magari nella terza stagione verrà approfondita la storia di uno dei tanti personaggi presenti, ma al momento sono solo ipotesi.

E tu hai già seguito Buongiorno, mamma!? Ti piacerebbe se ci fosse una terza stagione? Ti aspettiamo nei commenti!