Buongiorno, mamma! è una serie tv italiana che è andata in onda su Canale 5 nel 2021 con un cast degno di nota, ovvero: Raoul Bova nei panni di Guido, Maria Chiara Giannetta in quelli di Anna, Elena Funari in quelli di Francesca e Matteo Oscar Giuggioli in quelli di Jacopo.

Una prima stagione composta da 12 episodi dove viene raccontata la storia della famiglia Borghi che, all’apparenza, sembra una famiglia come tante, ma che in realtà nasconde punti oscuri e convive con la mamma Anna in coma da anni. Nel giugno 2021 la serie tv era stata rinnovata per una seconda stagione per la gioia del pubblico che si era appassionato alla storia ed era felice soprattutto perché si trattava di una serie tv italiana ed interessante. Tuttavia ci è voluto più del previsto per poter vedere il secondo capitolo prendere forma: vuoi per i tempi rallentati a causa del Covid, vuoi per altri motivi, ma solo ora finalmente è stata resa nota la data di uscita di Buongiorno, mamma! 2 che è attesa per mercoledì 15 febbraio su Canale 5. La produzione sarà sempre affidata a Lux Vide e RTI, ma ci sarà una novità alla regia con Alexis Sweet al posto di Giulio Manfredonia.

Se non hai ancora avuto l’opportunità di vedere la prima stagione di Buongiorno, mamma! non proseguire nella lettura del nostro articolo per evitare spoiler indesiderati. Il primo capitolo della serie tv si è concluso con un flashback, ovvero con Anna che ha un malore dopo che, aprendo la porta, si trova davanti l’amica Maurizia viva quando invece tutti la credevano morta in un incendio. Un tale shock che fa finire Anna in coma. Cosa aspettarsi allora da questa seconda stagione? La trama ruoterà sempre intorno alla figura di Anna in coma, ma si farà luce sul passato di Guido: ha mai avuto un flirt con Maurizia oppure no? Raoul Bova stesso conferma che i colpi di scena saranno costanti nel secondo capitolo:

Il cast di Buongiorno Mamma

“Quel colpo di scena è solo uno dei tanti che vedrete nelle nuove puntate. Uno tirerà fuori l’altro con un continuo capovolgimento di fronte. In questa stagione ci saranno molte sorprese che riguardano i nostri figli, ma anche noi due. Una per tutte: ad un certo punto della storia Guido sarà arrestato”.

Che sia stato davvero lui il colpevole dell’incendio appiccato in casa di Maurizia? Inoltre, anche Maria Chiara Giannetta rivela che:

“La seconda stagione sarà ancora più avvincente della prima. Devo dire che recitare il ruolo di una persona in coma è davvero faticoso: devi dare sempre l’impressione di non stare dormendo perché la donna in quel letto è viva. Anna in un certo qual modo ascolta quello che viene detto e dà delle risposte seppur senza rispondere”.

Nel frattempo sappiamo che il cast della prima stagione è stato confermato anche per la seconda. Non ci resta altro che aspettare il 15 febbraio e sintonizzarci su Canale 5 alle ore 21.40 circa per vedere la seconda stagione di Buongiorno, mamma! Che sarà composta da 12 episodi proprio come il primo capitolo.

E tu hai già visto Buongiorno, mamma!? Cosa ti aspetti dalla seconda stagione in arrivo? Ti aspettiamo nei commenti!