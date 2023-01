Shakira ha da poco rilasciato una nuova canzone dal titolo “Bzrp Music Sessions Vol.53” in collaborazione con il produttore argentino Bizarrap. La canzone è disponibile dall’11 Gennaio 2023 tramite Dale Play Records ed appartiene alle Bzrp Music Sessions del produttore argentino.

Il video musicale è stato rilasciato l’11 gennaio 2023 con l’uscita della canzone e mostra Shakira che canta in uno studio discografico con le luci in tonalità color verde acqua mentre Bizarrap suona in sottofondo. La canzone ha raggiunto il primo posto di iTunes in più paesi, inclusi gli Stati Uniti. Il video musicale ha accumulato oltre 62 milioni di visualizzazioni nelle prime 24 ore, battendo il record per il più grande debutto di qualsiasi canzone latina nella storia di YouTube.

Il format è nato nel 2019 dall’idea del producer argentino Bizzarrap con l’intento di alimentare l’ascesa del sound latino anche nel palcoscenico europeo. La cantante colombiana rappresenta uno dei nomi più importanti che il format abbia ospitato.

Il significato del testo di “BZRP Music Sessions Vol.53″

Shakira ha scelto ancora una volta parole taglienti nel suo ultimo brano per vendicarsi della fine del matrimonio con Gerard Piquè e soprattutto del tradimento dell’ex marito con la ventitreenne Clara Chia Marti con la quale ha iniziato una relazione.

Nel testo di “BZRP Music Sessions Vol.53″ Shakira si toglie qualunque sassolino rimasto nelle scarpe con uno stile diretto e trasparente. L’artista colombiana non perde occasione per sminuire la nuova compagna di Piquè e consiglia allo stesso ex marito di aprire gli occhi e capire la differenza tra se stessa e la nuova fiamma: come cambiare una Ferrari per una Twingo, un Rolex per un Casio.

Senza usare mezzi termini, Shakira colpevolizza l’ex marito per essere scappato, lasciandole la gogna mediatica alla finestra, una suocera scomoda come vicina di casa, e soprattutto con debiti mostruosi con il fisco. Una donna come lei si è subito rialzata e la vicenda l’ha resa ancora più forte e dura. Shakira inoltre ha sfruttato la rottura del matrimonio trasformando la sofferenza in canzoni, che di conseguenza hanno aumentato il suo fatturato.

La traduzione di “BZRP Music Sessions Vol.53″ di Shakira

(Per quelli come te, uh-uh-uh-uh-uh)

Oh-oh (Oh-oh)

(Per quelli come te, uh-uh-uh-uh-uh)

Mi dispiace, ho già preso un altro aereo.

Non tornerò qui, non voglio un’altra delusione.

Sei un campione

E quando avevo bisogno di te hai dato la tua versione peggiore

Mi dispiace, tesoro, è passato un po’ di tempo.

Avrei dovuto buttare fuori quel gatto

Una lupa come me non è per i pivelli

[Coro: Shakira]

Una lupa come me non è per i ragazzi come te, uh-uh-uh-uh-uh

Per quelli come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

Ti ho superato ed è per questo che stai con una ragazza proprio come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

Oh-oh, oh-oh

Questo è per me per mortificarvi, masticate e ingoiate, ingoiate e masticate, ingoiate e masticate.

Non tornerò da te, non tornerò da te, non tornerò da te, non tornerò da te, non tornerò da te, non tornerò da te

Ho capito che non è colpa mia se ti criticano.

Faccio solo musica, mi dispiace di averti colpito

Mi hai lasciato con il vicino di casa di mia suocera

Con la stampa alla porta e il debito al fisco

Pensavi di avermi ferito e mi hai reso più dura

Le donne non piangono più, le donne fatturano

Ha un nome da persona per bene

Chiaramente non è quello che sembra

Ha un nome da persona per bene

Chiaramente

Lei è proprio come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

Per quelli come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

Ti ho superata ed è per questo che stai con una come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

Oh-oh, oh-oh

Dall’amore all’odio c’è un solo passo da fare

Da questa parte non tornate, prendetelo da me

Senza rancore, tesoro, ti auguro ogni bene con la mia cosiddetta sostituzione

Non so nemmeno cosa ti sia successo…

Siete così strani che non riesco nemmeno a distinguervi.

Io valgo due 22

Hai scambiato una Ferrari con una Twingo

Hai scambiato un Rolex con un Casio

Stai andando veloce, rallenta

Ah, un sacco di palestra

Ma fate lavorare un po’ anche il cervello

Immagini in cui mi si vede

Qui mi sento come un ostaggio, per me non c’è problema

Ti scaricherò domani e se vuoi portarla da te, portala anche tu.

Ha un nome da brava persona (Uh-uh-uh-uh)

Chiaramente non è come sembra (Uh-uh-uh-uh-uh-uh)

Ha un nome da brava persona (Uh-uh-uh-uh-uh-uh)

E una lupa come me non è per i ragazzi come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

E un lupo come me non è per i ragazzi come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

Ti ho superato ed è per questo che stai con una ragazza proprio come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

Oh-oh, oh-oh

Uh-uh-uh-uh-uh

Pa’ tipos como tú, uh-uh-uh-uh-uh

Ti ho superata ed è per questo che stai con una come te, uh-uh-uh-uh-uh-uh

E’ tutto pronto

Oh-oh, oh-oh

Questo è tutto, ciao

E tu, hai già ascoltato “BZRP Music Sessions Vol.53″ di Shakira? Dì la tua nei commenti!