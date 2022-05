Ieri, venerdì 27 maggio 2022, è stato ufficialmente rilasciato il brano “Potion“, a cui ha lavorato un trio di artisti non da poco: Calvin Harris, Dua Lipa e Young Thug.

Questa è la seconda canzone che vede la collaborazione di Harris e Dua Lipa: i due infatti avevano già realizzato, in qualità di frutto del loro connubio musicale, il brano “One kiss“, risalente al 2018 e apprezzato a livello mondiale.

E oggi, a distanza di quattro anni da quel fortunato “primo incontro”, il DJ e la cantante britannici sono tornati con “Potion“, la cui uscita è stata annunciata qualche giorno fa da Calvin Harris stesso sul proprio profilo Instagram e che vede la partecipazione di un altro artista d’eccezione, il sopracitato Young Thug, rapper, cantante e produttore discografico statunitense.

“Potion” costituirà il brano d’apertura del nuovo disco di Calvin Harris, Funk Wav Bounces Vol. 2, album diretto successore di Funk Wav Bounces Vol. 1, pubblicato nel 2017 e amatissimo dai fan dell’artista.

Significato della canzone

“Potion” è un brano allegro e vivace grazie alle intense sonorità della musica elettronica/dance; si incentra sulle conversazioni a tarda notte – e non solo – col proprio partner, sotto la luce della luna, in un susseguirsi di leggerezze che permettono di godersi pienamente la vita senza pensare a nulla.

Traduzione del testo

[Pre-Ritornello: Dua Lipa]

Nella sferzata di un martedì sera, con la musica alta

E con te al mio fianco

Il tettuccio è abbassato, la luna è alta e l’umore è giusto

E tu sei accanto a me, sì

[Ritornello: Dua Lipa]

Conversazioni a tarda notte

Emozioni elettriche

Cosparse di un po’ di sesso

Ed è una pozione, sì

Notte fonda, corpi doloranti

Stimolazione mentale

Cosparsa con un po’ di sex appeal

Ed è un momento, sì, sì (Ah, ah-ah, ah-ah, sì)

[Verso 1: Young Thug]

Ho catturato l’amore da un tabellone

Scappare dal tuo amore, ecco il motivo di questa traccia

Scopare ogni puttana e non dirglielo mai, no

Ho appena battuto la loro schiena come un Oreo

Ho catturato l’amore da un tabellone

Scappare dal tuo amore, ecco a cosa serve questa traccia

Comprare le puttane dei neri dal negozio all’angolo

Amico, perché vuoi farlo? Non ho bisogno di questo amore

Siamo come Lebron James in finale

Noi 14Hunna, proprio come un minorenne

Grido “Free Big Meech” con i designer

Quindici milioni di puttane perché sono indeciso

Sto prendendo a calci la merda, il karate, ooh

Sto servendo i mattoni di qualcuno del quartiere

Mi sono scopato una puttana, ho mantenuto la sfida, ooh

Infradito e joggers di Gucci, ooh

[Pre-Ritornello: Dua Lipa]

Nella sfrzata di un martedì sera, con la musica alta

E tu che sei vicino a me

Il tettuccio è abbassato, la luna è alta e l’umore è giusto

E tu sei accanto a me

[Ritornello: Dua Lipa]

Conversazioni a tarda notte

Emozioni elettriche

Cosparse di un po’ di sesso

Ed è una pozione, sì

Notte fonda, corpi doloranti

Stimolazione mentale

Cosparsa di un po’ di sex appeal

Ed è un momento, sì, sì



[Ponte: Young Thug]

Mi sento in vena stasera, sì, sì

Sono tutto una vibrazione, yeah

Stasera si va giù, oh, sì

Ma non te ne andare, non ti muovere

Ba-da-bing, ba-da-boom ‘bout you, ayy, oh

[Ritornello: Dua Lipa]

Conversazioni a tarda notte

Emozioni elettriche

Cosparse di un po’ di sesso

Ed è una pozione, sì

Notte fonda, corpi doloranti

Stimolazione mentale

Cosparsa con un po’ di sex appeal

Ed è un momento, sì, sì (Ah, ah-ah, ah-ah, sì)

[Post-Ritornello: Dua Lipa]

Cosparso con un po’ di sesso

Ed è una pozione, sì

Cosparso con un po’ di sex appeal

Ed è un momento, sì

[Outro: Young Thug]

(Huh)

–

Avete già ascoltato questo brano? Vi è piaciuto? Fatecelo sapere nei commenti!