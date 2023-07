Squadra che vince non si cambia. Questo, è forse ciò che hanno pensato gli artisti Sam Smith e Calvin Harris i quali, dopo l’enorme successo riscontrato dal brano “Promises“, hit dance risalente al 2018, hanno deciso di unire ancora una volta le forze per una nuova collaborazione.

La canzone che ne è stata generata si chiama “Desire“, ed è stata annunciata ufficialmente tramite uno snippet della durata di un minuto in occasione del festival della musica Ushaia Ibiza 2023.

Senza perderci in ulteriori chiacchiere, allora, scopriamo subito qui di seguito il significato e la traduzione del testo di “Desire“.

Significato di “Desire”

Questo brano ha al centro di sé il sentimento più antico e forte del mondo: l’amore, che il cantante prova ardentemente sulla propria pelle nei confronti di una persona il cui solo pensiero lo tiene sveglio la notte.

Traduzione del testo

[Verso 1]

Voglio che tu mi stringa

Non lasciarmi andare

Sii la sola e unica persona

Prendi tutto il controllo

[Pre-Ritornello]

Resta accanto a me per sempre

Almeno per la notte

Anche quando mi lasci

Conducimi alla luce

[Ritornello]

Tu sei il mio desiderio, oh

E il solo pensiero di te mi tiene sveglio

Mi porti più in alto, oh

Portami via

Tu sei il mio desiderio, oh

E solo il pensiero di te mi tiene sveglio

Mi porti più in alto, oh

Portami via

[Post-Ritornello]

Portami via

[Verso 2]

Promettimi che non mi sveglierai

Prima di andartene

Lasciami in un sogno ad occhi aperti

Solo io e te



[Pre-Ritornello]

Resta accanto a me per sempre

Almeno per la notte (La notte)

Anche quando mi lascerai

Conducimi alla luce

[Ritornello]

Tu sei il mio desiderio, oh

E solo il pensiero di te mi tiene sveglio

Mi porti più in alto, oh

Portami via

Tu sei il mio desiderio, oh

E solo il pensiero di te mi tiene sveglio

Mi porti più in alto, oh

Portami via

[Post-Ritornello]

Portami via

Dopo aver letto il significato e la traduzione del testo di “Desire”, diteci nei commenti cosa pensate di questo brano!