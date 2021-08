Camila Mendes, attrice della Virginia classe 1994, nonostante la sua giovane età vanta già una carriera degna di nota. Il successo internazionale l’ha raggiunto soprattutto dopo aver vestito i panni di Veronica Lodge in Riverdale, serie tv che l’ha vista protagonista dal 2017 ad oggi.

La Mendes è molto legata al personaggio di Veronica a cui, come spesso ripete, deve il suo successo. Tuttavia, la sua vita professionale prosegue e continua alla grande. L’attrice di origini brasiliane è pronta per tornare protagonista proprio su Netflix con un nuovo film dal titolo Strangers che è stato definito come una commedia dark hitchockiana che la vedrà recitare al fianco di Maya Hawke, attrice che ha interpretato Robin Buckley in Stranger Things. Il film, diretto da Jennifer Kaytin Robinson, racconta la storia di due ragazze adolescenti dal nome Drew ed Eleanor che si mettono d’accordo per sconfiggere insieme i rispettivi bulli.

L’attrice Camila Mendes

Proprio in questi giorni sono comparse le prime foto direttamente dal set di Strangers dove troviamo una Camila Mendes in bikini ed in perfetta forma fisica. Le riprese del film si avviano verso la conclusione e questo ci fa pensare, e soprattutto sperare, che entro la fine dell’anno sarà possibile vederlo sul piccolo schermo. D’altronde, non è una novità il fatto che Netflix sia alla ricerca costante

di nuovi titoli interessanti per poter attirare l’attenzione del pubblico e combattere la concorrenza dei diretti rivali come Amazon Prime Video e Disney+.

Ed a te piace Camila Mendes? La seguirai in questo nuovo film? Ti aspettiamo nei commenti!