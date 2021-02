Can Yaman, attore turco classe 1989, è diventato famoso nel nostro paese per essere il protagonista della serie tv Daydreamer – Le ali del sogno e continua a raggiungere traguardi importanti per la sua carriera. Come sappiamo, sarà il prossimo Sandokan e, probabilmente, lo troveremo nel cast de Le Fate Ignoranti 3, ma le novità non finiscono qui.

È notizia di poco tempo fa che il popolare attore potrebbe arrivare sul set di una serie televisiva molto amata dal pubblico italiano: Che Dio ci aiuti 6. D’altronde non è la prima volta che la serie accoglie volti noti, è sufficiente pensare alla comparsa di Stefano De Martino. Ora è la volta di Can Yaman che, stando ai rumors, in questi giorni dovrebbe arrivare sul set come guest star. Probabilmente vedremo il suo personaggio nelle puntate finali poiché Che Dio ci aiuti 6 è ancora nel pieno delle riprese. Nel frattempo, l’attore turco continua a farsi conoscere ed amare dai telespettatori italiani grazie anche alla sua perfetta conoscenza della nostra lingua che gli permette di recitare senza essere doppiato, d’altronde ha frequentato il Liceo Italiano ad Istanbul.

L’attore di Daydreamer Can Yaman

Continua a tenere banco anche la sua storia d’amore con la bella Diletta Leotta, conduttrice classe 1991. I due hanno ufficializzato la loro unione ed ora è anche apparso un misterioso anello: matrimonio in arrivo? Nel frattempo, le fan sono pronte per vederlo in Che Dio ci aiuti 6 e visto che non sapremo ancora il ruolo che avrà, non ci resta che rimanere in attesa di notizie ufficiali.

Ed a voi piace Can Yaman come attore? Vi piacerebbe vederlo in Che Dio ci aiuti 6? Fatecelo sapere nei commenti!