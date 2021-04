Si chiamerà Mr Wrong – Lezioni d’amore, la serie tv con la quale Can Yaman torna su Canale Cinque.

Tutti i fan dell’attore saranno felici di sapere che Yaman sta per riapparire sul piccolo schermo con una nuova serie televisiva che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente. L’intento è quello di bissare il successo di Daydreamer – le ali del sogno, che ha permesso alla star turca di farsi conoscere e apprezzare anche in Italia.

Mr Wrong – Lezioni d’amore, la cui messa in onda è gia stata confermata ma senza una data precisa, è la nuova serie tv turca che ha per protagonista l’attore e che in qualche modo ripete la stessa dinamica del già conosciuto Daydreamer – Le ali del sogno e di Bittersweet – Ingredienti d’amore, altra serie di cui Can Yaman è stato protagonista e che è possibile vedere su Infinity.

La trama di Can Yaman Mr Wrong – Lezioni d’amore

Anche in questo caso la trama ricalca un certo cliché: una giovane donna e un giovane uomo, bellissimi entrambi, un amore contrastato, buoni e cattivi in perenne conflitto, l’amore che alla fine vince. E, visto che “squadra vincente non si cambia”, anche in Mr Wrong – Lezioni d’amore oltre a Can Yaman, protagonista maschile assoluto, ci sarà ancora una volta ad affiancarlo l’attrice Özge Gürel, già vista accanto a lui in Bittersweet – Ingredienti d’amore nel ruolo di Nazli.

La serie vede come protagonista l’attore turco nei panni del giovane, bellissimo e ambito Özgür Atasoy, un ragazzo emotivamente disinibito che ha perso la fiducia nell’amore e non vuole impegnarsi seriamente in nessuna relazione sentimentale. I dispiacere subiti, le delusioni provate e l’idea che il vero amore non esista, lo hanno fatto diventare un uomo che non crede nell’amore e, soprattutto, nelle donne.

Özgür un giorno incontra Ezgi Inal, la sua nuova vicina di casa, che a differenza di quanto lui pensi, è una ragazza molto romantica e sognatrice, anche lei però è rimasta molto ferita dalla recente fine della sua relazione, che sperava l’avrebbe portata all’altare. Ezgi e Özgür, ognuno deluso per suo conto, decidono di stringere un accordo: lei dovrà fingere di essere la sua fidanzata, e lui ricambierà con alcuni consigli su come conquistare un uomo.

I due, quindi, impareranno da questa vicinanza forzata a conoscersi a fondo, senza alcun coinvolgimento, e in questo modo proveranno a capirsi meglio. La loro frequentazione li porterà ad avvicinarsi sempre di più nonostate provengano da due mondi così distanti tra loro, e questo permetterà a entrambi di andare uno incontro all’altro, e di avvicinarsi sempre di più.