Le Spice Girls sono state le ragazze più famose di tutto il mondo negli anni ’90 e hanno contribuito a portare il Girl Power alle masse. La band ha creato quattro successi che si sono classificati nella prestigiosa Top 10 della Billboard Hot 100, incluso Wannabe, che ha raggiunto la posizione numero uno ed è rimasto in classifica per 23 settimane.

Wannabe è stato pubblicato per la prima volta nel Regno Unito l’8 luglio del 1996 ed è stato seguito da altri successi che hanno continuato a rendere famosa la band.

Il gruppo ha iniziato le audizioni nel 1994, in cui quattro delle cinque donne che poi hanno formato le Spice Girls – Melanie Chisholm, Melanie Brown, Geri Halliwell e Victoria Adams – sono state messe insieme.

Dopo che il loro quinto membro originale lasciò la band prima che avesse successo, Emma Bunton fu coinvolta per completare la formazione.

Nonostante i tanti successi, Halliwell lasciò il gruppo nel 1998, a metà del loro Spice World Tour, dopo essersi sentita frustrata per non aver potuto parlare della sopravvivenza al cancro al seno nella sua adolescenza.

Ha detto nella sua autobiografia, If Only: “Non potevo crederci. Si trattava di salvare vite. Sapevo che era finita con la band. Ginger Spice non c’era più”.

La band non rimase a lungo insieme dopo la partenza di Halliwell, sciogliendosi nel 2000.

Sono tornate insieme numerose volte nel corso degli anni, famoso il live per le Olimpiadi di Londra nel 2012 e più recentemente, quando quattro dei membri hanno fatto un tour reunion nel 2019.

Ma oltre a Wannabe, quali sono le altre canzoni super top delle Spice? Noi abbiamo raccolto queste 5… speriamo che ti piaceranno.

Wannabe

“Wannabe” è stato il singolo di debutto della band ed è stato pubblicato per la prima volta in Giappone nel giugno 1996 prima di essere rilasciato lentamente nel Regno Unito nel luglio 1996 e negli Stati Uniti nel gennaio 1997. La canzone ha venduto più di 7 milioni di copie entro la fine del 1997, ed è considerato uno dei singoli più venduti da una girl band di tutti i tempi. È l’unico singolo delle Spice ad aver raggiunto la prima posizione della Billboard Hot 100.

Say You’ll Be There

Il loro secondo singolo, “Say You’ll Be There”, ha raggiunto la terza posizione nella classifica Billboard Hot 100. La band è stata ispirata dai film d’azione di spionaggio per il video musicale, in cui ogni Spice combatte il crimine.

2 Become 1

Questa ballata sensuale ha raggiunto la posizione numero quattro nella Billboard Hot 100 nel settembre 1997. La canzone è il terzo singolo della band ed è estratta dal loro album di debutto Spice.

Too Much

La canzone soft Too Much ha raggiunto la posizione numero nove della Billboard Hot 100 ed è stata pubblicata all’incirca nel periodo del loro film, Spice World. Il video musicale mostra ogni cantante in una scena del film.

Goodbye

“Goodbye” è stato il primo singolo della band senza Halliwell, ed è uno degli ultimi singoli creati dal gruppo prima dello scioglimento. Il testo non saluta le scene della musica ma un’amica, in questo caso Halliwell. La canzone ha raggiunto la posizione numero 11 della Billboard Hot 100.