Netflix punta di nuovo su una serie spagnola per fare il boom di ascolti.

Se hai amato Élite e ti sei appassionato alle vicende dei suoi protagonisti, Il caos dopo di te sembra avere tutte le carte in regola per non fartene sentire la mancanza.

La trama di Il caos dopo di te

Il trailer ci mostra Raquel, una professoressa dal passato problematico, che si trasferisce in una nuova città insieme al marito per insegnare in uno dei migliori istituti del paese.

Nonostante i dubbi e le perplessità della donna, tutto sembra essere perfetto per un nuovo inizio. Ma Raquel capisce immediatamente che la classe che le hanno assegnato non sarà per nulla facile da gestire. Oltre a far fronte all’ostilità dei ragazzi, dovrà confrontarsi con la figura scomoda dell’insegnante che sostituisce, Viruca, morta in maniera drammatica in seguito al suo suicidio.

Quale segreto si cela dietro la morte di Viruca? Cosa nascondono i suoi studenti?



Lo scopriremo nell’arco degli otto episodi tratti dal romanzo omonimo di Carlos Montero, che è anche il creatore della serie (oltre che della già citata Élite).

Il cast

Come ti dicevo, se hai seguito Élite, avrai un altro motivo per guardare questa serie: infatti rivedremo finalmente Aròn Piper, l’amatissimo Ander del teen drama spagnolo, nel ruolo di uno studente misterioso, Iago, che sembra aver intrecciato con la precedente insegnate un legame non esattamente lecito. Completamente diverso rispetto ai panni del dolce e introverso Ander, ne Il caos dopo di te sembra perfettamente in grado di regalarci un’interpretazione altrettanto convincente.

Nel ruolo della protagonista, la professoressa Raquel, c’è Inma Cuesta, che ha già recitato con registi importanti come Almodovar. A completare il cast, un altro personaggio molto seguito, soprattutto se sei un affezionato delle serie iberiche: Roberto Enriquez, la controversa guardia carceraria di Vis a Vis.

Anche se non sempre perfette dal punto di vista della sceneggiatura, le serie spagnole di Netlix fino ad ora ci hanno sempre tenuto col fiato sospeso fino all’ultima puntata. E Il caos dopo di te sembra non essere da meno!