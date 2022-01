Caparezza di nuovo in radio con il singolo Come Pripyat, brano estratto dall’album Exuvia, uscito lo scorso maggio e già certificato disco di Platino.

Ancora una volta Caparezza ci trascina con il suo rap in realtà a noi sconosciute, questa volta addirittura a Pripyat, che per chi non la conosce, è una cittadina ormai fantasma perché totalmente evacuata dopo il disastro di Chernobyl nel 1986.

Ma vediamo più nel dettaglio il significato del testo.

Qual è il significato del testo di Come Pripyat di Caparezza?

A spiegarci dettagliatamente il significato del testo è lo stesso Caparezza, che descrive così ciò che racconta la sua canzone:

Questo pezzo rappresenta il passaggio da realtà ferma a realtà trasformata. Nel bel mezzo della boscaglia mi imbatto nei resti di una città fantasma in cui tutto è mutato a causa della radioattività. Tante le mutazioni in atto: il rap è diventato l’esaltazione dell’opulenza, la criminalità è diventata un’ambizione sociale, i meridionali sono diventati leghisti, le persone e le categorie che ho difeso nelle mie canzoni hanno un pensiero ormai opposto al mio e ho la sensazione fortissima di parlare a vuoto, di parlare “al vuoto”, come Mastorna nel film incompiuto di Fellini, come me se vivessi nella città fantasma di Pripyat. Caparezza

Un mondo totalmente mutato quindi, nel testo di Come Pripyat, che in un certo qual modo può anche rappresentare una fotografia del nostro presente, così ricco di contraddizioni e di tensioni sociali dove Caparezza potrebbe sentirsi come uno che canta a vuoto, come dice proprio nella canzone.

Non parlo al mondo come prima

Ma parlo a vuoto come Pripyat

Nell’indolenza collettiva

Che mi avvelena come Pripyat

Non parlo al mondo come prima

Ma parlo a vuoto come Pripyat

La giostra è ferma come Pripyat

Falle una foto come Pripyat dal testo di Come Pripyat

