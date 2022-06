Il rapper salernitano classe 1998 Capo Plaza, pseudonimo di Luca D’Orso, è tornato oggi a deliziare i suoi fan con il nuovo brano “Capri Sun“, appartenente all’album Hustle Mixtape, di cui costituisce la quinta traccia.

Significato della canzone

“Capri Sun” è una canzone di genere hip-hop/rap incentrato sulla perdita della persona amata (“Come è dura la vita senza di te“) e sulla presa di coscienza circa la falsità delle persone del mondo odierno (“Ora non mi fido che attorno c’ho solo iene… Ci sono persone vere, no, non credo“).

Testo della canzone

[Intro: Capo Plaza]

That’s Shune, am I right?

(Ah)

[Verso 1: Capo Plaza]

Devo farlo per me

Sono andato via non chiedermi “pouquoi”, Je t’aime

Ma come cazzo è dura senza di te

Sono con 3 killer dentro ad un Mercedes Van (bang bang)

Fumo ash’ mentre bevo Capri Sun

Dio mi ha benedetto o condannato non si sa (ye ye)

Mio fra’ colpi precisi come Van Damme

Vedo questi volti infelici non sono star (gang gang)

[Ritornello: Capo Plaza]

E non passa la notte tra cose irrisolte

Poi facciamo a botte (ye ye)

Sembra che lo fai apposta

Prima ami poi uccidi, non c’è una risposta (we we)

[Verso 2: Capo Plaza]

Ora ho addosso mille flash e sono in ansia per le pare

Sono fatto di 3 droghe che in passato troppo male

Quell’amore tossico, tossico per le scale

Ha infamato mio fratello, mo’ deve ricominciare

(okay okay) non perdono, non dimentico

Faccio il mio lavoro, resto zitto e dopo tremano

All’inizio stavo in affitto ora ho una casa più grande

Ora è meglio ti stai zitto che ti lasciamo in mutande (ye ye ya)

[Ritornello: Capo Plaza]

E non passa la notte tra cose irrisolte

Poi facciamo a botte (ye ye)

Sembra che lo fai apposta

Prima ami poi uccidi, non c’è una risposta (we we)

(mi bastava lei e un Capri Sun)

(nessuno sa niente, non sanno la verità – ye)

(mi bastava lei e un Capri Sun)

(per sti soldi, Euro, si corre dove si và – ye)

[Verso 3: Capo Plaza]

Per sti soldi, Euro, si corre dove si và (ye)

Ho perso fratelli, amicizie non finiran’ mai

Avevo una sola speranza, mi è andata bene

Con lei ho perso, si, tutte le speranze che non conviene (ye)

Se stai in strada è sempre una guerra, non ne uscirai

Finisce di merda, poi piangi ciò che non hai

Ora non mi fido che attorno c’ho solo iene

Faccio bene, torno a male

Ci sono persone vere, no, non credo

In un mare di merda io m’annego

Chi rimane a bordo è uno vero

Tutto gonfio appena sveglio

Sera prima in club in movimento

Sto incassando ora un altro assegno

Lei mi guarda poi mi tenta (lei mi guarda poi mi tenta)

Devo stare bello attento (devo stare bello attento)

Lo so bene che mi mente (lo so bene che mi mente)

Ma io so mentire meglio (ma io so mentire meglio – ah)

[Ritornello: Capo Plaza]

E non passa la notte tra cose irrisolte

Poi facciamo a botte (ye ye)

Sembra che lo fai apposta

Prima ami poi uccidi, non c’è una risposta (we we)

(mi bastava lei e un Capri Sun)

(nessuno sa niente, non sanno la verità – ye)

(mi bastava lei e un Capri Sun)

(per sti soldi, Euro, si corre dove si và – ye).

