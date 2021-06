Capo Plaza torna in scena con un nuovo brano dal titolo “Panama”. Si tratta del suo quarto e ultimo estratto del disco omonimo “Plaza” uscito quest’anno.

“Panama” ha un ritmo caraibico a cui si aggiungono tracce di un hip hop commerciale, perfetto per l’estate. Il brano, che resta subito in testa, funziona come hit ben confezionata e pronta da assaporare; parla di un incontro tra due persone che non si pongono limiti di nessun genere; entrambe hanno voglia di divertirsi e di vivere pienamente la loro giovane età. “Panama” gode del feat. di Aya Nakamura, cantante r&b maliana naturalizzata francese.

Una collaborazione che si inserisce in un solco ormai ampiamente collaudato in area trap-urban nostrana, a base di protagonista italico e ospite femminile francofona: vedi Sfera Ebbasta con Lous and the Yakuza. Il brano è accompagnato da un video che riprende l’artista impersonato da un ragazzino impegnato a organizzare una festa in casa durante l’assenza del padre.