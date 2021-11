Cosa sta succedendo tra Lapo Elkann e Cardi B? I due sono al centro dei rumors per un litigio virtuale che li ha visti protagonisti. E tutto per colpa di chi? Dei Maneskin. Ma cosa è successo esattamente? Per capire meglio è necessario fare un passo indietro e tornare alla serata degli American Music Awards dove i Maneskin si sono esibiti per la categoria Favorite Trending Song (anche se non hanno vinto nulla). Per presentare il gruppo di Roma, Cardi B si è fatta trovare sul palco con una tovaglia a quadri mentre mangiava un piatto di spaghetti, il tutto accompagnata dalla musica del mandolino.

Fin qui nulla di strano, anzi per molti tutto questo è passato inosservato, ma non per Lapo Elkann che non ha apprezzato questo stereotipo ed ha voluto dire la sua tramite il suo profilo Twitter dove ha affermato:

“Sveglia Cardi B. L’Italia non è solo spaghetti e vino, è molto molto di più. L’Italia è bellezza, cultura, Leonardo, la Ferrari, l’opera. Per questo, prima di presentare artisti italiani, per favore studia e preparati. E’ triste usare degli stereotipi per parlare dei Maneskin”.

La risposta della rapper non è tardata ad arrivare dicendo che non era sua intenzione quella di offendere qualcuno e che lei ama molto l’Italia e non potrebbe mai parlarne male o prendere in giro gli italiani:

I componenti dei Maneskin

“Volevi per caso che facessi una lezione di storia durante la cerimonia? Forse dovevo portare una Ferrari sul palco? Ho scherzato anche sulla mia città natale. La gente vuole indignarsi senza motivo, non avevo nessuna intenzione di offendere”.

Cardi B si è giustificata, ma dopo pochi minuti ha cancellato il tweet e le sue parole, anche se non ci è chiaro il motivo. Nonostante questo, Lapo Elkann non si è perso la risposta ed ha continuato il botta e risposta, sempre in inglese:

“Combatti contro il razzismo e gli stereotipi sulle minoranze, è una cosa grandiosa e hai il mio rispetto. Ma alimentare stereotipi sugli altri va contro i valori che cerchi di condividere con i tuoi fan. Tutto qui. Tu e la tua famiglia siete i benvenuti in Italia, sarei felice di ospitarvi nel Bel Paese”.

Pace fatta tra Lapo Elkann e Cardi B? I Maneskin si sono fatti una bella risata su tutta questa situazione, ma comunque il pubblico è, per la gran parte, a favore di Lapo Elkann poiché in molti sono stufi di questi continui stereotipi sulla nostra Italia.

E tu cosa ne pensi di questo scontro tra Lapo Elkann e Cardi B? Sei a favore dell’italiano o della rapper? Ti aspettiamo nei commenti!