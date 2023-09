Nuova collaborazione del carismatico duo formato dalle rapper Cardi B e Megan Thee Stallion: dopo l’enorme successo di “WAP“, divenuta in breve tempo una vera e propria hit mondiale, le due artiste hanno infatti unito ancora una volta le forze – e le voci – per un altro brano, in uscita oggi venerdì 8 settembre 2023.

Si intitola “Bongos“, e qui di seguito andremo ad analizzarne il significato e a riportarne la traduzione del testo.

Significato di “Bongos”

Questa canzone dai toni estremamente coloriti parla di sensualità e di sesso, ma anche di denaro e di fiducia in se stesse, senza preoccuparsi minimamente di che cosa pensino gli altri.

Traduzione del testo

[Intro: Cardi B]

Bong-bong-bong (Siamo a posto?)

Bong-bong-bong-bong-bong (Come un tamburo)

Bong-bong-bong-bong-bong-bong (Haha, questo è fuoco)

Bong-bong-bong-bong-bong (Bong-bong-bong-bong)

[Verso 1: Cardi B, Megan Thee Stallion]

Nigga, mangia questo culo come una prugna

Questa figa è stretta come una suora

Meglio masticarla come se fosse una gomma

Poi pulisciti la bocca quando hai finito (Okay)

Sono calda come il Nevada, la figa è stata fatta scoppiare, pignatta

Puttana, sembro denaro

Potresti stampare la mia faccia su un dollaro

Batti il culo (Bong-bong-bong)

Batti il culo (Bong-bong-bong)

Batti il piede (Bong-bong-bong)

Batti il ritmo (Bong), ok

Cinque, quattro, tre, due, uno, via, via (Hey)

Tesoro, sono a casa, le scarpe vengono calciate via (Uh)

Ogni volta che mi giro, una puttana si incazza (Ah-ha)

Le piccole zoccole dal culo impolverato hanno bisogno di una spazzola per i pelucchi (Woo)

Ti sistemerai, vivrai con lui (Cosa?)

Non voglio nemmeno postare una foto con lui (No)

La borsa che mi ha appena comprato era una Goyard (Goyard)

Quello non è il tuo negro, è di tutti e due

Figa stretta come una suora

Contando le centinaia con il mio pollice

Non mi interessa da dove vieni

Meglio battere questa merda come un tamburo (Okurrr)

Non dire stronzate come se mi conoscessi (Woo)

Cavalco il cazzo come un pony, ragazza

Quel negro sembra un brokey

Vai a scopare con il suo amico, lui è un- (Ah)

[Verso 2: Megan Thee Stallion]

Questo culo è seduto come uno stallone, tutte queste aspiranti pony sono le mie piccole pony

Queste puttane accampate nei commenti, parlano sempre come se mi conoscessero (Ayy)

Stronze spesse nel furgone nero, impacchettate

Mangiate chiunque sia sulla mia strada, Ms. Pacman

Hermes, ho fatto un grande acquisto

Borsa così grande, ho dovuto trattarla come una persona

Cattiva puttana nella vita reale

Mostrami l’amore vero (Sì, sì), non mi importa di piacer loro (A proposito di like)

Le stronze cercano di dire: “Non sono a posto”

Sanno che sono un tipo tosto, come se mangiassi fagioli con il riso

Come una magra sul ghiaccio, con un vero pasticcio di carne (Yeah, yeah, yeah, yeah)

Faccio uscire il mio culo fuori da questi jeans quando sono stretti (Yeah, uh, yeah)

E il modo in cui mi guardano, deve essere monetizzato (Ah)

Avrò bisogno di una borsa per i soldi se dormo di notte

Aspettate, aspettate (Aspettate), aspettate, aspettate (Aspettate), aspettate

Le puttane prendono le pillole, ma io sono quella che non possono prendere (Yeah)

La merda di una ragazza sexy, farò scuotere qualcosa (Brrt)

So che queste puttane rigide non possono relazionarsi (Ah)

[Verso 3: Cardi B & Megan Thee Stallion]

Tira il tuo colpo come un tiro libero

Sappi che questa figa non è gratis, però

Il mio BD è un Migo, puttana, il tuo BD è uno zero

I miei tiri da dietro suonano come bonghi

Non ho paura di ammettere che sono una stramba puttana (Ah)

Almeno ho i miei soldi (Yeah)

Le vostre puttane sono al verde, la figa ha fatto più giri di un buco della serratura (Hahaha)

[Interludio: Cardi B, Megan Thee Stallion]

L’ha fatto

Come un panino

Lo rilancio come se fosse giovedì

Ho la torta, sono accesa, è il mio compleanno, ah

[Verso 4: Cardi B, Megan Thee Stallion]

Non lo cavalco sulle ginocchia, puttana, lo cavalco sulle dita dei piedi (Uh)

Un culo grosso e grasso, che si mangia il perizoma

Ho un garage pieno di auto straniere che non ho mai guidato (Yeah)

Una puttana non riuscirebbe a farmi studiare con un prestito studentesco

Sono così sexy che potrei fare il Met Gala in vestaglia

Potrei fare ogni look e ogni posa (Sì)

Collo pieno di diamanti, sì, sono per sempre congelata

Cardi cadrà mai? Stronza, non lo sapremo mai (Woo)

[Outro: Cardi B, Megan Thee Stallion]

Aspetta

Stronza, sono calda come il Nevada, la figa è stata spaccata, pignatta

Sembro del denaro, potresti stampare la mia faccia su un dollaro (Okurrr)

Questa figa, Dominicana

Questa figa, Americana, ayy

Se vuoi che ti prenda, prenditi

Ho comprato un paio di culle per conto mio, sono proprietaria

Dai un colpo

Una ragazza davvero sexy

La Cardi (Ah).

–

Ecco dunque il significato e la traduzione del testo di “Bongos”; ora invece tocca a voi dirci nei commenti cosa pensate di questo brano, vi aspettiamo!