La caricatura di se stesso di Kurt Cobain è stata venduta all’asta per ben 281.000 dollari.

L’autoritratto della leggenda dei Nirvana e autore di “Smells Like Teen Spirit” che suona la sua amata chitarra, cita le parole: “Non so suonare e non me ne frega niente!”…. “I don’t know how to play and I don’t give a hoot!”

Ed è firmato: “Kurdt Kobain Rock Star (sic).”

L’oggetto unico al mondo ha superato di gran lunga la sua valutazione stimata di 10.000 dollari quando è stata avviata l’asta al Julien’s Auctions Music Icons.

Kurt – morto suicida nel 1994 – ha dato il disegno a Jacque Chong, che ha fotografato la band durante il loro tour promozionale dell’LP “Nevermind” a Singapore nel 1992.

La vendita della caricatura arriva dopo quella delle ciocche dei capelli della leggenda della musica, vendute per 14.145 dollari.

I capelli erano stati conservati dal tour dei Nirvana del 1989, che era stato organizzato per promuovere l’album ‘Bleach’.

L’amica di Kurt, Tessa Osbourne, e una sua fan, avevano tagliato i capelli a Kurt a Birmingham, in Inghilterra, e lei ha poi regalato una sola ciocca all’artista di Seattle Nicole DePolo dopo la morte del musicista.

L’asta diceva: “Questo manufatto unico nel suo genere è completamente nuovo sul mercato e accompagnato dalle immagini di Kurt in posa con la donna che ha tagliato questi capelli, con le forbici in mano e una fantastica inquadratura dei capelli effettivamente tagliati!”

“C’era anche la borsa originale con una nota di provenienza scritta a mano, ’29/10/89: Tess ha tagliato i capelli di Kurt a Birmingham, Inghilterra, 27 Holy Rd., Handsworth, Birmingham B202BU’.”

L’anno scorso, la chitarra acustica di Kurt dall’iconica performance “MTV Unplugged in New York” dei Nirvana del 1993 è stata venduta all’asta per la cifra record di 6 milioni di dollari.

Anche un cardigan di proprietà di Kurt è stato venduto all’asta nel 2019 per 334.000 dollari.

Inoltre, la chitarra Fender Mustang su misura di Kurt è stata venduta all’asta per 340.000 dollari, dopo aver trascorso diversi anni in mostra alla Rock and Roll Hall of Fame.

Pare che gli oggetti di Kurt Kobain valgano parecchio. Se per sbaglio lui ti ha regalato qualcosa in qualche concerto o esibizione, ora sai che in casa hai una fortuna.

