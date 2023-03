Carlo Luigi Coraggio, da tutti noi conosciuto semplicemente come Carl Brave, è un rapper di Roma classe 1989. Fin dalla più tenera età cresce con l’amore per la musica, ma per un determinato periodo della sua vita decide di metterlo da parte per potersi dedicare al basket, sport che pratica dagli 11 ai 22 anni e che lo porta ad avere un buon successo.

Alla fine, però, decide di seguire il suo e la sua più grande passione e si iscrive al SAE Institute di Milano. Nel 2018 inizia la sua carriera da solista e diventa un volto noto nel panorama musicale dopo il suo duetto con Francesca Michielin sulle note di Fotografia e con Fabri Fibra in Notti Brave. Voci di brani come Posso, Sempre in due, Malibu, Parli Parli, Cristo di Rio fino a Regina Coeli ed Hula-Hoop che lo vede duettare con Noemi. Ed oggi Carl Brave torna protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 24 marzo, esce infatti il suo nuovo singolo dal titolo Remember che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il brano anticipa l’uscita del suo prossimo progetto (che dovrebbe vedere la luce entro l’estate) ed è stato scritto e prodotto interamente da Carl Brave stesso.

Il significato di Remember

Remember, il nuovo singolo di Carl Brave, è una ballad dal sapore nostalgico in grado di emozionare e di far riflettere chi la ascolta. Nel brano possiamo notare la versatilità dell’artista che parla della fine di una storia d’amore e lo fa tramite una serie di immagini semplici, ma anche universali. Dal comunicato stampa Remember viene definito come:

Primo piano di Carl Brave

“Un pezzo che ci prenderà per mano con il suo sound malinconico ed in punta di piedi ci porterà alle porte di un nuovo viaggio ancora tutto da scrivere”.

Nel frattempo, Carl Brave continua ad attirare l’attenzione grazie al suo talento come quando si è esibito allo stadio Olimpico di Roma durante l’intervallo della partita Roma – Barcellona duettando con Noemi e facendo ballare il pubblico. Nel mentre, però, i suoi fan sperano che esca al più presto il suo nuovo album e, soprattutto, che possano esserci nuovi concerti del cantante per poter cantare live con lui tutti i suoi successi di sempre, ma anche i brani più nuovi.

E tu sei un fan di Carl Brave? Hai già avuto modo di ascoltare il nuovo brano Remember? Ti aspettiamo nei commenti!