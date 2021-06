Carmen Consoli, cantante di Catania classe 1974, è una delle voci italiane più apprezzate nel nostro paese e non solo, un caposaldo del nuovo rock italiano. Fin dagli esordi, ha cantato brani che hanno avuto un grande successo. Un successo che prosegue ancora oggi e che l’ha vista protagonista di momenti indimenticabili come quando, nel 2003, è stata la prima artista a salire sul palco dello Stadio Olimpico di Roma.

Ed ora, o meglio lo scorso anno, la cantante ha raggiunto un importante traguardo: i suoi primi 25 anni di carriera. Un evento che Carmen Consoli vuole festeggiare, ovviamente in compagnia dei suoi fan, con il concerto-evento dal titolo 25 anni Mediamente Isterici. La data da segnare è quella del 25 agosto 2021 e la location sarà l’Arena di Verona che, soprattutto nell’ultimo periodo, fa da cornice a molti concerti. Un’occasione speciale per celebrare tutti insieme questo traguardo raggiunto dalla cantante siciliana. Sul palco, al suo fianco, troveremo molti nomi noti che l’hanno supportata durante la sua carriera: Manuel Agnelli, Samuele Bersani, Colapesce Dimartino, Rodrigo D’Erasmo, Elisa, Finaz, Donatella Finocchiaro, Max Gazze’, Irene Grandi, Levante, Nada, Marina Rei, Daniele Silvestri, Tosca, Ornella Vanoni, Mario Venuti. Il concerto evento, inizialmente, era previsto per lo scorso 25 agosto, ma per motivi di sicurezza era stato rimandato come tutti gli altri eventi live. Ora finalmente è arrivato il momento di tornare sul palco e lo annuncia la stessa Carmen Consoli sui social network:

Carmen Consoli sul palco

“È tempo di tornare. È tempo di ricostruire percorsi di musica e di vita con la speranza che la bellezza possa sempre essere musa ispiratrice e meta…. Mizzica!!! Ce lo eravamo promesso, la festa era solo rimandata e io fimmina di parola sono stata! Scherzi a parte, sono felice di ricominciare da un luogo così romantico e suggestivo come l’Arena coccolata, incoraggiata e sostenuta da amici speciali con i quali condividere questo prezioso momento di rinascita”.

Al momento la data è sold out con i biglietti che sono già stati tutti venduti. Vi è attesa per sapere se si deciderà di fare una seconda data oppure no. Carmen Consoli sarà accompagnata dalla sua storica band, ma anche dall’orchestra sinfonica.

