Carmen Consoli torna in rotazione radiofonica con il nuovo singolo Qualcosa di me che non ti aspetti, una canzone estratta dall’album Volevo fare la rockstar.

Un sound che ricorda le musiche anni ’60, unendo il country con l’elettronica, il classico con una sperimentazione più moderna, ma restando sempre semplice e in pieno stile Carmen Consoli.

Ma di cosa parla il testo di Qualcosa di me che non ti aspetti? Vediamo nel dettaglio il significato profondo di questo testo.

Il significato del testo di Qualcosa di me che non ti aspetti

Con Qualcosa di me che non ti aspetti Carmen Consoli, ancora una volta, ci consegna un testo di grande significato senza essere mai banale. Nella canzone si parla dell’importanza di rimettersi in gioco, di affrontare le grandi divisioni del mondo e tutti i problemi ripartendo dalle piccole cose. Un invito a darsi un’altra possibilità, ad avvicinarsi, ad ascoltarsi e aprirsi nei rispetti di questo mondo carico di problemi.

Citando le parole del testo: Cosa possiamo fare se un incidente diplomatico ci porta sulla soglia di una nuova guerra? Se i bambini in Africa non riceveranno regali per Natale o se illustri sciamani dicono che l’effetto serra è una superstizione da scienziati? Potremmo ricominciare da noi stessi e da rapporti più empatici con gli altri.

Se vuoi possiamo riprovare a presentarci

provare a riascoltarci dal testo di Qualcosa di me che non ti aspetti

Un testo, e quindi una canzone, che va molto a fondo, non solo nel nostro tempo, e nel nostro essere esseri umani, ma anche nella nostra mente e nella sede delle nostre emozioni.

Una bellissima canzone con un testo meraviglioso, non pensi? Lascia un commento per dire la tua su Qualcosa di me che non ti aspetti di Carmen Consoli.