Lo scorso 25 Dicmebre, Marco Mengoni ha pubblicato sulle piattaforme digitali “Caro amore lontanissimo”, colonna sonora del film “Il Colibrì”.

“Caro amore lontanissimo”, rappresenta un pezzo molto importante in quanto è il secondo brano inedito di Sergio Endrigo ad uscire dopo la morte dell’artista. Il primo, “Momenti”, fu inciso da Syria nel 2008 e inserito nell’album “Un’altra me”.

Il pezzo porta la firma di Sergio Endrigo, Riccardo Sinigallia e la produzione di E.D.D.. Come per Syria, anche nel caso di Mengoni è stata la figlia del cantautore, Claudia Endrigo ad affidare alla voce di Marco Mengoni questa canzone.

Il brano è stato registrato con l’orchestra in presa diretta alle Officine Meccaniche di Milano e rappresenta un’esplorazione ancora diversa del mondo musicale di Marco Mengoni. Il cantante ha infatti riconosciuto da subito l’affinità del pezzo con la storia de “Il Colibrì”, film di Francesca Archibugi uscito il 14 Ottobre scorso, in cui il brano è stato inserito risultandone un perfetto tassello narrativo.

Fino al 25 Dicembre la canzone era solamente presente in esclusiva nella versione fisica dell’album Materia (Pelle). Per il lancio della canzone in digitale l’artista ha fatto una diretta su TikTok durante la quale ha anche svelato anche le immagini inedite della registrazione del brano.

Significato di “Caro amore lontanissimo” di Marco Mengoni

Il brano cantato da Marco Mengoni e scritto da Sergio Endrigo, ha un significato profondo che rimanda al tema della separazione e del dolore subito dopo il distacco dalla persona amata.

Si tratta di una vera e propria poesia d’amore che racconta la storia di due innamorati che sono costretti ad allontanarsi, speranzosi di potersi rincontrare un giorno.

Infatti, il ricongiungimento avverrà e proprio in quell’istante ripenseranno al dolore provato per la separazione e finalmente non piangeranno più. La voce di Mengoni in questo brano è stata capace di raccogliere e trasmettere perfettamente le emozioni, la fragilità e la poesia di questa canzone.

Qualche mese fa, in occasione dell’uscita al cinema di 2Il Colibrì”, l’artista ha voluto condividere con i suoi fan un commento sul brano:

“Caro amore lontanissimo è una canzone di Sergio Endrigo, inedita, fino ad ora. È stato un onore ricevere questo regalo, l’ho cantata con tutto il rispetto, la stima e l’amore che mi legano ad Endrigo. È una canzone piena di grazie e il mio più grande grazie va, ancora una volta, a Claudia Endrigo che ha permesso si realizzasse tutto ciò“.

Il testo di “Caro amore lontanissimo” di Marco Mengoni

E chissà quando mi rivedrai

Amore lontanissimo

Non ci lasceremo mai più

Ricorderai di questi giorni immemori

E finalmente riderai

Insieme a me passerai la notte

Ed io sarò con te

Fino all’alba per riprenderti

E tutto il tempo vedrai

Come in quell’alba

Così ti troverò

E così tu

Mi troverai

Lì con te

Ogni giorno

Nei giorni che vorrai

E il nostro canto arriverà

Dalle mie labbra alle tue

E anche quando andrà così

Non piangerai

Non piangerai

A presto, caro amore lontantissimo

A presto, lontanissimo mio amore

Mio amore

Mi troverai

Lì con tе

Ogni giorno

Nei giorni che vorrai

E il nostro canto arriverà

Dallе mie labbra alle tue

E anche quando andrà così

Non piangerai

Non piangerai

A presto, caro amore lontantissimo

A presto, lontanissimo mio amore

Mio amore

