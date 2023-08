Carrie Underwood è una cantante degli Stati Uniti classe 1983. E’ diventata un volto famoso nel 2005 quando ha vinto la quarta stagione di American Idol, il famoso talent show americano.

Durante la sua carriera è riuscita a vendere oltre 70 milioni di copie tra album e singoli ed ha ottenuto numerosi premi. Inoltre, può vantare anche una propria stella nella Hollywood Walk of Fame. Voce di brani come Before He Cheats, The Champion, Remind Me, Two Black Cadillacs fino a If I Didn’t Love You ed Out of That Truck per citarne alcuni. Ed oggi Carrie Underwood è pronta per tornare ad essere protagonista del mondo musicale. Oggi, venerdì 11 agosto, esce, infatti, il suo nuovo singolo dal titolo Give Her That che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Si tratta dell’ultimo brano che fa parte dell’album Denim & Rhinestones che uscirà, finalmente, il prossimo mese, precisamente il 22 settembre e che è possibile già pre ordinare da questi giorni.

Il significato di Give Her That

Give Her That, il nuovo singolo di Carrie Underwood, è stato annunciato tramite il profilo Instagram della cantante che, per l’occasione, ha concesso ai suoi fan anche un’anteprima del brano. Nella nuova canzone, la ragazza prende coscienza di come sia bella la sua rivale in amore ed afferma che non può certo negarlo poiché si tratta di un dato di fatto. Probabilmente si tratta di una ragazza perfetta, ma non potrà mai avere ciò che lei ha condiviso con il suo ex ragazzo: la collana di sua madre, ogni bacio, ogni minuto passato insieme sono cose che la nuova ragazza non potrà mai avere. Certo potrà ricevere in regalo rose rosse, potrà dormire con lui ed avere una chiave di casa insieme ad un cassetto dove mettere le sue cose, ma non avrà mai i sentimenti puri che lui ha provato nella relazione precedente.

E tu sei un fan di Carrie Underwood? Hai già avuto modo di ascoltare il suo nuovo singolo Give Her That? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del brano!

La traduzione di Give Her That

Lei è bellissima

Sta bene con un prendisole

Che si tiene al tuo braccio

È dolce come lo champagne

Una faccia da una ragazza da copertina

Piena di fascino

Non posso negarlo

Ha un sacco di cose che io non avrò mai

E questo è un dato di fatto

Probabilmente è perfetta

In ogni modo

Glielo darò

Ma non puoi darglielo

Ho io la tua vecchia scuola con cui dormo ancora

La collana di tua madre, perché voleva che la tenessi

Ogni bacio, ogni minuto che hai speso per me

Ogni ricordo

Non puoi darle quelli

Selvagge notti d’estate dove ho imparato tutti i tuoi segreti

Quei “ti amo” che ti sono già caduti dalle labbra

Quella parte del tuo cuore che mi hai dato e che non puoi riavere

Non puoi darglielo

Rose rosse

Puoi lasciarle sul bancone per lei quando torna a casa

Dalle pure quel lato sinistro del tuo letto

La Chiave di casa ed un primo cassetto che sarà tutto suo

Non posso negarlo

Ha un sacco di cose che io non avrò mai

E questo è un dato di fatto

Anche un diamante

Fallo scivolare sulla sua mano

Vai avanti e dagli quello

Ma non puoi darglielo

Ho io la tua vecchia scuola con cui dormo ancora

La collana di tua madre, perché voleva che la tenessi

Ogni bacio, ogni minuto che hai speso per me

Ogni ricordo

Non puoi darle quelli

Selvagge notti d’estate dove ho imparato tutti i tuoi segreti

Quei “ti amo” che ti sono già caduti dalle labbra

Quella parte del tuo cuore che mi hai dato e che non puoi riavere

Non puoi darglielo

Lei ha il tuo futuro

E la tua attenzione

Ma io ho il te che lei non sa che le manca

Sì, ci sono alcune cose che non capirà mai

Non puoi darglielo

Non puoi darglielo

Ho io la tua vecchia scuola con cui dormo ancora

La collana di tua madre, perché voleva che la tenessi

Ogni bacio, ogni minuto che hai speso per me

Ogni ricordo

Non puoi darle quelli

Selvagge notti d’estate dove ho imparato tutti i tuoi segreti

Quei “ti amo” che ti sono già caduti dalle labbra

Quella parte del tuo cuore che mi hai dato e che non puoi riavere

Non puoi darglielo

Non puoi darglielo

Non puoi darglielo