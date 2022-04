Alzi la mano chi non ha mai sentito parlare di Casper. Impossibile non conoscere questo nome: grandi ed azzurri occhi, testa rotonda, un carattere dolce e buffo così come è goffo il suo modo di agire. Impossibile non affezionarsi a questo personaggio: il fantasma protagonista dell’omonimo film del 1995 diretto da Brad Silberling. Un grande successo tanto che il film aveva guadagnato quasi 290 milioni di dollari partendo da un budget di 55 milioni di dollari.

A distanza di quasi 30 anni, il famoso fantasma è pronto per tornare sul piccolo schermo. Questa volta, però, con una serie live action. A darne la notizia è stato il servizio di streaming Peacock che ha rivelato di stare collaborando con Kai Yu Wu, sceneggiatore e produttore esecutivo, e con gli studi UCP e Dream Works Animation per far tornare protagonista il fantasmino creato ad inizio anni ’40 da Seymour Reit e Joe Oriolo. Il nuovo lavoro sarà a metà strada tra uno show horror ed una serie di avventura per poter reinventare le origini di Casper in una storia che esplora cosa significa essere vivi. Il tutto inizia con l’arrivo di una nuova famiglia nella cittadina di Eternal Falls che fa in modo che Casper rimanga coinvolto in un mistero che rivela oscuri segreti rimasti sepolti per oltre cento anni.

Il fantasma Casper e Christina Ricci

Non è la prima volta: Casper è già stato al centro di sceneggiati animati come Casper – Scuola di Paura tra il 2009 ed il 2012. Al momento non ci è dato ancora sapere quanti episodi avrà la nuova serie tv e neanche quando inizieranno i lavori sul set però Deadline ha rivelato che sarà utilizzata la tecnica del CGI ovvero del Computer Generated Imagery, molto utilizzata nei film per poter avere effetti speciali digitali. Tuttavia, una cosa è certa. Dimenticate ciò che ha contraddistinto il famoso Casper, gli ingredienti principali del live action saranno, infatti, l’umorismo nero, la dolcezza e la commozione.

E tu cosa ne pensi della decisione di fare un live action su Casper? Hai mai visto il film del 1995? Ti aspettiamo nei commenti!