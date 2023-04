Ecco il cast e i personaggi che vedremo in Loki 2. L’inizio dell’MCU mostrava due tipi di cattivi: quelli che volevano il potere e quelli che avevano il potere ma lo usavano male. Loki è stato il primo cattivo a fondere le due caratteristiche.

Loki era un Principe di Asgard rubato ai Giganti del Ghiaccio da Odino e, dopo averlo scoperto, entrò in guerra con il padre e il fratello adottivo. In poco tempo la sua tragica storia ha catturato il cuore del pubblico anche grazie a Tom Hiddleston che lo interpreta.

Durante le interviste, l’attore descriveva poeticamente Loki come un tragico antieroe, un personaggio con un profondo desiderio di essere amato e visto. I fan non si stavano solo struggendo per un Loki vittorioso nell’MCU, ma volevano un film da solista per lui.

Dopo “Avengers: Endgame”, i fan si sono chiesti dove fosse scappato Loki con il Tesseract, che è il punto in cui riprende la serie “Loki”. Con la morte di Thanos, Loki ci ha presentato altre varianti, alcune interpretate da Hiddleston e un’altra interpretata da Sophia Di Martino, così come “Colui che Rimane” (Jonathan Majors), il prossimo grande capo dell’MCU.

La stagione 2 di Loki sarà presentata in anteprima su Disney+ alla fine dell’estate del 2023.

Ecco quali sono i personaggi e il cast di Loki 2:

Tom Hiddleston nel ruolo di Loki

Tom Hiddleston riprenderà il ruolo della variante di Loki che interpreta dal 2012. Durante la prima stagione, ha appreso che sarebbe dovuto morire per mano di Thanos dopo che Asgard è stato distrutto. Ha incontrato e stretto amicizia con Sylvie, una donna Loki, che lo ha portato in un viaggio per rovesciare la TVA. Quando la stagione 1 è finita, Loki è tornato alla TVA per scoprire di trovarsi in un universo alternativo.

Owen Wilson nel ruolo di Mobius M. Mobius

L’agente Mobius della TVA è incaricato di interrogare le varianti. È dedicato alla TVA e alla loro missione di mantenere la linea temporale. Mobius, Owen Wilson, è l’agente che supervisiona le varianti di Loki e mostra loro il loro futuro previsto. Mobius, nonostante l’arroganza di Loki, inizia a fidarsi di lui e alla fine aiuta Loki e Sylvie a scappare. A causa della divisione della linea temporale, quando Loki trova Mobius, non ricorda Loki e pensa che sia un altro agente della TVA.

Sophia Di Martino nel ruolo di Sylvie

Sylvie è una donna variante di Loki, è prigioniera della TVA da quando era bambina. È una delle prime varianti della TVA arrestate, motivo per cui desidera rovesciare l’agenzia. Sylvie interpretata da Sophia Di Martino accetta di accompagnare Loki nel suo viaggio. Durante il quale si innamora di Loki. Dopo aver raggiunto la fine dei tempi, deve affrontare l’uccisione di “Colui che rimane” o lasciarlo vivere.

Gugu Mbatha-Raw nel ruolo del giudice Ravonna Renslayer

La Time Variance Authority è un’organizzazione che protegge la linea temporale sacra. Quando viene introdotta una variante, deve essere giudicata e potata. Uno dei giudici e delle principali autorità della TVA è Ravonna Renslayer (Gugu Mbatha-Raw). Pota Loki e Mobius per aver tentato di abbattere la TVA.

Eugene Cordero nel ruolo di Casey

Loki è stato catturato dalla TVA per aver rubato il Tesseract; che contiene una delle pietre dell’infinito. Il cacciatore della TVA che ha arrestato Loki ha consegnato il Tesseract a un agente di raccolta prove di nome Casey (Eugene Cordero). Mentre Casey non è a conoscenza del significato del Tesseract, Loki tenta di rubarlo. Una volta che la sequenza temporale è stata interrotta, si scopre che Casey è un cacciatore della TVA.

Il personaggio di Casey di Cordero è stato promosso a personaggio regolare per la seconda stagione.

Tara Strong nel ruolo di Miss Minuti

La serie Disney+ MCU ha avuto trame folli, ma Loki è l’unico a mescolare animazione e live-action. Miss Minutes (Tara Strong) è un orologio animato in stile retrò creato da “Colui che Rimane”. Dal momento che è stata creata per servire “Colui che rimane”, chiunque cerchi informazioni può o meno essere accurato poiché vuole essere tenuto segreto. Strong tornerà come Miss Minutes per la seconda stagione.

Jonathan Majors nel ruolo di Colui che rimane/Kang

Il boss finale della serie “Loki” è “Colui che rimane” (Jonathan Majors), noto anche come Kang. Rivela a Loki e Sylvie di aver creato la TVA per mantenere la linea temporale al sicuro dalle varianti che si uccidono a vicenda. Dal finale di stagione, Kang è diventato il principale antagonista dell’MCU insieme a Val, il capo della CIA. Kang è stato il principale antagonista di “Ant-Man and the Wasp: Quantumania”, dove è stato rivelato che esiste un Consiglio di Kang e che potrebbe apparire nella seconda stagione di Loki.

Ke Huy Quan nel ruolo di Oursboros

Nella seconda stagione vengono introdotti tre nuovi personaggi, ma due dei loro nomi sono sconosciuti. Ke Huy Quan interpreta Ouroboros, uno dei nuovi personaggi della serie. Tech Radar riferisce che Ouroboros è il tecnico principale della TVA.

Kate Dickie

Un altro nuovo personaggio introdotto nella seconda stagione sarà interpretato da Kate Dickie. Il personaggio di Dickie è ancora sconosciuto, ma sarà un cattivo.

Rafael Casal

Il terzo nuovo personaggio della seconda stagione sarà interpretato da Rafael Casal. “Collider” riferisce che il personaggio di Casal è sconosciuto, ma sarà un personaggio importante nella serie.

