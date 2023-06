Celebrity Hunted: Caccia all’uomo è un reality show uscito nella primavera del 2020 sulla piattaforma Amazon Prime Video e basata sulla versione inglese di Celebrity Hunted, spin off del reality Hunted.

Senza dubbio si tratta di uno show già conosciuto da gran parte del pubblico, ma per chi non lo sapesse funziona così: i Ricercati dovranno scappare per due settimane in giro per l’Italia con, al loro fianco, solo un vecchio cellulare ed una carta per prelevare al massimo 70 euro al giorno quindi con scarse risorse economiche. Un’avventura non facile perché saranno seguiti dai Cacciatori (noti analisti, investigatori professionisti, human tracker delle forze dell’ordine, esperti di cyber security) che devono riuscire a catturarli. Vincerà chi, al dodicesimo giorno, riuscirà a raggiungere il punto di estrazione senza farsi catturare. La prima edizione di Celebrity Hunted ha visto la vittoria della coppia, anche nella vita reale, formata da Claudio Santamaria e da Francesca Barra, ma anche di Fedez con Luis Sal. La seconda edizione, invece, è stata vinta da Myss Keta ed Elodie. E la terza ed ultima dalla coppia formata da Marco D’Amore e Salvatore Esposito.

Celebrity Hunted su Prime Video

Celebrity Hunted ha ottenuto un ottimo successo sia da parte del pubblico sia da parte della critica, d’altronde si tratta di un reality show innovativo in grado di attirare l’attenzione. E così si è deciso di rinnovarlo per una quarta stagione che ha già tutti i presupposti per essere un successo. A cominciare dal cast che è stato reso noto da poco e che ci ha rivelato quali saranno le coppie che prenderanno parte a Celebrity Hunted – Caccia all’Uomo 4. Scopriamole insieme. La prima coppia è legata da un forte sentimento come l’amore e si tratta dell’attore Raoul Bova con la moglie Rocio Munoz Morales. La seconda coppia, invece, è legata da un legame di sangue e sono le sorelle Rodriguez: la maggiore Belen e la minore Cecilia pronte a prendere parte, per la prima volta, insieme ad un reality show. Spazio anche al mondo musicale con i rapper Gué ed Ernia. Infine non mancherà la comicità con Brenda Lodigiani ed Herbert Ballerina, reduci dal successo di Lol – Chi ride è fuori. La quarta edizione di Celebrity Hunted arriverà in esclusiva su Prime Video il prossimo anno e sono già iniziate le scommesse su chi vincerà questa edizione ed a chi sarà devoluto il montepremi in beneficenza. Inoltre, c’è anche grande curiosità per conoscere la città da dove partirà l’avventura del nuovo cast. La prima stagione è partita dal Colosseo di Roma, la seconda da Venezia e la terza dalla città di Firenze. Ancora un po’ di pazienza e saranno rivelati ulteriori dettagli. Anche se in molti sono pronti a scommettere che la città di partenza, quest’anno, sarà Milano visto che si tratta di una delle città italiane più importanti e poi la foto ufficiale dei concorrenti è stata scattata proprio in cima ad un grattacielo del capoluogo lombardo.

E tu sei un fan di Celebrity Hunted? Cosa ne pensi del cast scelto per la quarta edizione? Ti aspettiamo nei commenti!