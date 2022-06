Centauro è un film thriller d’azione spagnolo, ora disponibile su Netflix. È stato diretto da Daniel Calparsoro. Il centauro è Àlex Monner nei panni di Rafa. Il resto del cast comprende Édgar Vittorino, Carlos Bardem, Patricia Vico e altri attori con ruoli meno importanti. Centauro dura 1 ora e 30 minuti circa. Si tratta di un remake del film di Yann Gozlan Burn Out del 2017.

Basata sul romanzo di Jérémie Guez, la sceneggiatura è scritta da Yann Gozlan, Guillaume Lemans e Simon Moutairou.

Per iniziare la recensione voglio condividere con te la sinossi ufficiale:

“Per cancellare il debito della madre di suo figlio con un cartello di droga, un pilota di superbike diventa un corriere della droga, rischiando le sue possibilità di diventare professionista e mettendo a repentaglio la propria vita”.

Rafa è un motociclista straordinario. Non vede l’ora di essere selezionato da un grande team. Tuttavia, la madre di suo figlio si mette nei guai e uno spacciatore la minaccia.

Rafa si assume il grosso rischio di mediare con lo spacciatore. Il signore della droga fa un patto con Rafa. Se Rafa lavorerà con lui per un po’ di tempo come corriere della droga, estinguerà il debito dell’ex compagna. Rafa è d’accordo.

La decisione rischiosa rovinerà la vita personale, professionale e personale di Rafa? O le cose andranno bene per lui e la coppia madre-figlio. Lo scoprirai alla fine.

Il film inizia con una lunga sequenza di corse in moto, che ci dà un’idea della dedizione di Rafa per la sua professione. Tuttavia, è anche un padre affettuoso. A causa delle circostanze, lo vediamo trasformarsi da motociclista in criminale. Oltre che a livello professionale, la decisione ha anche un effetto importante sulla sua vita personale.

La premessa di Centauro è abbastanza semplice e il film va dritto al punto. All’inizio è coinvolgente, ma dopo 35 minuti le cose diventano un po’ ripetitive. Gli ultimi 20 minuti presentano un po’ di scene d’azione e alcuni colpi di scena. Tuttavia, niente di tutto ciò risulta straordinario. Diciamo che si tratta di un film abbastanza dimenticabile. Non riesce a stabilire una connessione con lo spettatore. Non ti fa entrare in empatia con il personaggio di Rafa e nemmeno con la sua ex. Quindi, la sua decisione appare un po’ immatura. Inoltre, è difficile credere al modo in cui Rafa esce da alcune situazioni difficili. Vederlo correre da un posto all’altro alla lunga è stancante. Il cattivo del film, tra l’altro, non sembra molto minaccioso. Sicuramente non diventerà il nuovo Pablo Escobar. Tutti i personaggi in generale sono abbastanza deboli.

