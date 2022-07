Ieri, venerdì 22 luglio, è uscito “Doja“, il nuovo singolo del rapper Central Cee, nato come campionamento del brano datato 2001 “Let me blow ya mind” di Eve e Gwen Stefani.

Lo scorso 15 luglio, l’artista ha pubblicato un teaser di “Doja” sul proprio profilo Tik Tok, al fine di annunciarne l’imminente uscita.

Il titolo della canzone sembra un chiaro riferimento a Doja Cat, probabile interesse amoroso di Central Cee.

Significato della canzone

“Doja” di Central Cee è un brano estremamente esplicito, in cui il cantante, oltre a fare allusioni alla sopracitata Doja, ripensa alla sua vita e a ciò che ha ottenuto, domandandosi come essa sarebbe stata se non avesse corso dei rischi.

Traduzione del testo

[Ritornello]

Come posso essere omofobo? La mia cagna è gay

Colpisci l’uomo in cima, prova a vedere un uomo in topless, anche il bastone è gay

Abbraccio i miei bruddas e dico che li amo, ma non mi muovo in quel modo

I missionari festeggiano la vigilia, la trappola gira ancora il giorno di Natale

[Verso 1]

Qualcuno dica a Doja Cat che sto cercando di indulgere in questa cosa

Nella mia tuta grigia, vedete il rigonfiamento

Vedere il movimento del battito di mani quando lo ributti indietro

Queste donne hanno in mente di farmi male

Così sto prendendo un dom dal branco di Trojan

Pubblica la posizione dopo che ce ne siamo andati

Non posso scivolare e far sapere loro dove siamo

Non so voi, ma io tengo alla mia vita (Ma io tengo alla mia vita)

Perchè immagina che io muoia (Die)

E non ho ancora fatto cento “M”.

Ci sono così tante cose che non ho ancora fatto

Come fare sesso con un’assistente di volo, huh

Non faccio festa, ma ho sentito che Cardi è lì, quindi al diavolo, potrei parteciparvi

A volte devo rilassarmi e chiedermi

Come sarebbe stata la vita se non avessi mai corso quei rischi e avrei prosperato?

Galleggiare e non affondare

Sono stato fuori città per un mese

L’assenza ha fatto crescere l’amore

UK rap o UK drill, devo fare il mio nome se parli del genere

[Ritornello]

Ho-ho-come posso essere omofobo?

Colpisci l’uomo in cima, prova a vedere un uomo in topless, anche il bastone è gay

Abbraccio i miei bruddas e dico che li amo, ma non mi muovo in quel modo

I mandem festeggiano la vigilia, la trappola è ancora in funzione il giorno di Natale

Come posso essere omofobo? La mia puttana è gay

Un uomo in top, prova a vedere un uomo in topless, anche il bastone è gay

Abbraccio i miei bruddas e dico che li amo, ma non mi muovo in quel modo

I missionari festeggiano l’Eid, la trappola è ancora in funzione il giorno di Natale.

