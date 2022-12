Esce oggi venerdì 16 dicembre 2022 “Let go“, il nuovissimo brano di Central Cee, pseudonimo di Oakley Neil H T Caesar-Su, rapper britannico classe ’98.

Un singolo sentimentale, questo, in cui si fondono le delicate e malinconiche note della famosissima “Let her go” di Passenger, che funge da campione per l’intera canzone (e della quale ne è richiamato anche il titolo stesso), e i ritmi vibranti e ben scanditi propri della voce di Central Cee.

Significato di “Let go” di Central Cee

“Let go” di Central Cee è una canzone d’amore estremamente colorita, che l’artista dedica ad una donna priva di nome con la quale ha condiviso molti momenti, che però ora si sono trasformati in un pesante carico di dolore e rabbia, a causa della sua assenza nella propria vita. E al rapper l’amata manca così tanto da definirsi, alla fine della canzone, disposto addirittura a “comprare il suo amore“.

Traduzione del testo

[Pre-Ritornello: Central Cee & Passenger]

Beh, hai bisogno della luce solo quando fa buio

Ti manca il sole solo quando inizia a nevicare

Sai di amarla solo quando la lasci andare

Mm-mhm, va bene

[Ritornello: Central Cee]

Sai solo di essere stato in alto quando ti senti in basso

Odi le strade solo quando ti manca casa

Sai di amarla solo quando la lasci andare

Hai detto che la figa è mia, quindi perché l’hai lasciata andare?

Sei proprio una puttana

[Verso 1: Central Cee]

Ti ho amato fino a quando non hai cercato di entrare nella mia testa

Ed è per questo che ho perso il rispetto

Stai facendo il massimo per attirare la mia attenzione, baby, ma non sono impressionato, uh

Ho cambiato le lenzuola, ma sento ancora l’odore del tuo corpo

Non so come siamo finiti in questo pasticcio

Raramente mi capita di entrare così in profondità

Questa ragazza mi ha fatto dubitare dell’amore

Questa ragazza mi ha fatto sentire meno uomo, perché mi sento depresso e altro ancora

Non riesco a credere che ero disposto a mollare tutti e investire in noi

L’ultima volta che abbiamo scopato è stata una cazzata, il modo in cui ti sei alzata, ti sei vestita e hai tagliato la corda

Senti, pensavo che avremmo potuto essere qualcosa

Forse ero troppo ottimista

Dimmi di cosa hai bisogno, ti darò tutto io

Piccola, non sai cosa ti stai perdendo

La nostra chimica ha fottuto la fisica quantistica, la fisica

Sentire la tua energia, sentire il tuo spirito

Se questa è la fine, ho bisogno di un’altra visita

Mi dimostrano amore, ma mi sento ancora vuoto

Ho bisogno di qualcosa di molto più appagante, uh

Lasciare la città di Londra e poi trasferirsi in un villaggio rurale

Mi hai fatto cancellare quella foto dal mio telefono

Ma chiudo gli occhi, vedo ancora quell’immagine

Non la inseguirò, il mio cuore non c’è, è finita

Troppo lontano, non posso rimediare, l’ho perso, il danno è fatto

[Pre-Ritornello: Central Cee & Passenger]

Beh, hai bisogno della luce solo quando fa buio

Ti manca il sole solo quando inizia a nevicare

Sai di amarla solo quando la lasci andare

Mm-mhm, va bene

[Ritornello: Central Cee]

Sai solo di essere stato in alto quando ti senti in basso

Odi le strade solo quando ti manca casa

Sai di amarla solo quando la lasci andare

Hai detto che la figa è mia, quindi perché l’hai lasciata andare?

Sei proprio una puttana

[Verso 2: Central Cee]

Ho chiamato quattro volte su un numero privato, mi sento come un verme, uh

So che c’è un sacco di pesce nel mare, ma mi sono scopato quelle ragazze, ho te nella mia mente

Quando hai fatto sesso con quei ragazzi, hai desiderato che fossero me?

Le giro e le metto a pecorina, non le scopo nemmeno alla missionaria

Non c’è intimità e in più, è obbligatorio quando ho scopato quella troietta

Non mi tolgo nemmeno i calzini e non so nemmeno perché l’ho fatto

Appena ho finito, me li tolgo

E quel che è peggio, so che sta dicendo ai suoi amici che l’ho fatta a pezzi

Non so cosa fai quando non siamo insieme

Mi fa impazzire, perché non riesco nemmeno a fermarti

Ho digitato i tuoi dati bancari e ti ho mandato una busta, sono ricco, del tipo: “Stronza, sbloccami”

Fai in fretta, puoi farlo subito?

Se non vuoi darmi il tuo amore gratis, lo comprerò, dimmi solo quanto mi costerà

Il tuo nuovo uomo non ha nulla da invidiare a me

Fanculo il tuo stipendio annuale, posso farlo io.

–

