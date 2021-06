Tarantino non smette di sorprendere i suoi fan, e dopo l’uscita del libro su C’era una volta… a Hollywood, il suo ultimo film, ecco che arriva anche lo spettacolo teatrale basato sullo stesso soggetto!

E le sorprese non si fermano qui: pare infatti che la pièce sia già pronta ed è ambientata in Italia, precisamente a Roma. Non è infatti un mistero l’amore che Quentin Tarantino ha per il nostro Paese, e inoltre lo stesso protagonista del film, ci viene raccontato, passa diversi anni della sua carriera nel Bel Paese.

C’era una volta… a Hollywood arriva al teatro

A darci questa sorprendente notizia è stato lo stesso Quentin, che proprio nelle ultime ore ha dichiarato:

Che tu ci creda o no, ho scritto una versione teatrale di C’era una volta a Hollywood. Volevo scrivere una commedia e altre cose che non sono nel libro… volevo che esistesse anche come commedia. E poi così sono stato in grado di esplorare cose che non sono nel film. La commedia riguarda l’Italia.

Insomma, il regista e sceneggiatore americano è così tanto appassionato dei suoi soggetti che, se non riesce a mettere tutto quello che ha in mente riguardo ai personaggi in un film, non si ferma fino a quando non tira fuori tutto il raccontabile.

Ovviamente, a questo punto, la domanda che tutti noi ci facciamo è: quest’opera teatrale scritta da Tarantino, vedrà mai la luce? Ancora una volta è lui a darci una risposta, lasciandoci capire chiaramente che lo spettacolo teatrale non è la sua priorità, ma che arriverà di sicuro prima del suo decimo ed ultimo film:

…vedremo cosa succederà. Il mio piano era di fare il libro sul film – che è appena uscito – di finire un altro libro sulla storia del cinema e poi di dedicarmi allo spettacolo teatrale. Non lo so quando, ma prima del mio ultimo film. Penserò al mio ultimo film tra un po’ di tempo. Al momento sto facendo altro Quentin Tarantino

Tarantino è sempre bravo a tenerci sulle spine…

Ad ogni modo, sono davvero curiosa di sapere di cosa parlerà questo spettacolo teatrale, speriamo di avere presto delle news. Intanto, leggi qui la nostra recensione del film C’era una volta… a Hollywood.

E tu cosa ne pensi? Lascia un commento alla fine dell’articolo.