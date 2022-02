Cesare Cremonini è un cantante di Bologna classe 1980. Senza dubbio è una delle voci più amate del mondo della musica italiana fin dai suoi esordi con i Lunapop sulle note di brani che, ancora oggi, cantiamo come 50 Special, Un giorno migliore, Se ci sarai, Resta con me o Qualcosa di grande per citarne alcuni fino alla decisione di intraprendere la carriera da solista.

Ed ovviamente questa decisione è stata l’ennesimo successo con canzoni in grado di suscitare emozioni e di far appassionare il pubblico. È sufficiente pensare ai brani Poetica, La nuova stella di Broadway, Nessuno vuole essere Robin, Buon Viaggio, Colibri, Il comico o Vieni a vedere perché. Ieri, mercoledì 4 febbraio, è stata una data importante per la carriera del cantante poiché ha segnato la sua prima volta sul palco dell’Ariston dove ha partecipato come super ospite del Festival di Sanremo. Cremonini ha fatto sognare il pubblico cantando canzoni che l’hanno reso famoso dividendosi tra brani del presente e facendo un ritorno al passato per festeggiare i suoi 20 anni di carriera:

“Ho iniziato a scrivere le mie prime canzoni a quindici anni e a studiare pianoforte a sei. Sognavo di fare il cantante, ma non avrei mai pensato di arrivare dove sono ora. Sono andato oltre tutto quello che sognavo da bambino. C’è gioia, stupore e inconsapevolezza nella mia presenza qui a Sanremo”.

Cesare Cremonini ed Amadeus al Festival di Sanremo

Ma la parte migliore della sua esibizione è arrivata quando si è esibito sulle note di 50 Special, canzone che l’ha fatto diventare famoso e che ieri ha fatto ballare tutto l’Ariston ed anche il pubblico da casa. Non tutti sanno, però, che all’inizio della sua carriera Cremonini ed i Lunapop sono stati scartati dal Festival di Sanremo:

“Ai tempi dei Lunapop nel 2000 non ci presero, e oggi dico che è stato meglio così. Non ero pronto, ero immaturo per affrontare questo palco. Fu giusto escluderci. Poi uscì Un giorno migliore ed esplosero i Lunapop”.

Nel frattempo, c’è grande attesa per il tour di Cremonini che questa estate lo porterà in giro per l’Italia con la speranza di poter tornare a respirare un po’ di normalità, come lui stesso si augura:

“Quest’estate sono convinto di tornare negli stadi, questo vuol dire che l’Italia torna a vivere e a respirare per bene. Grazie Sanremo perché mi ha dato la possibilità di tornare dal vivo e fare un concerto con tutta la passione che ho e quindi mi sento grato”.

Inutile dirlo, il pubblico si è emozionato e si è trovato d’accordo sul fatto che l’esibizione di Cesare Cremonini sia stata un capolavoro. Si augurano che il cantante possa tornare presto sul palco dell’Ariston, magari anche come artista in gara.

E tu sei un fan di Cesare Cremonini? Hai ballato anche tu ieri sulle note di 50 Special? Ti aspettiamo nei commenti!