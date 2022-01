Cesare Cremonini è un cantante di Bologna classe 1980. Senza dubbio è una delle voci più amate del mondo della musica italiana fin dai suoi esordi con i Lunapop sulle note di brani che, ancora oggi, cantiamo come 50 Special, Un giorno migliore, Se ci sarai, Resta con me o Qualcosa di grande per citarne alcuni fino alla decisione di intraprendere la carriera da solista.

Ed ovviamente questa decisione è stata l’ennesimo successo con canzoni in grado di suscitare emozioni e di far appassionare il pubblico. È sufficiente pensare ai brani Poetica, La nuova stella di Broadway, Nessuno vuole essere Robin, Buon Viaggio, Colibri, Il comico o Vieni a vedere perché. Oggi, mercoledì 19 gennaio, Cremonini torna sulla scena musicale. Da oggi, infatti, in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming la protagonista sarà la canzone La ragazza del futuro, il nuovo singolo del cantante bolognese che anticipa l’uscita dell’album dallo stesso titolo atteso per il 25 febbraio. Prodotto dallo stesso Cremonini con Alessandro Magnanini, come autori vede Cesare Cremonini, Magnaini e Davide Petrella. Inoltre, il brano si avvale del contributo di Steve Jordan, l’attuale batterista dei Rolling Stone (dopo la scomparsa di Charlie Watts).

Il significato de La ragazza del futuro

Cesare Cremonini sulle note di La ragazza del futuro fa una lunga riflessione sulle nuove generazioni e, soprattutto, sul loro ruolo nelle nostre società. Al ritmo tipico degli anni Settanta, canta un futuro che avverte pervaso di femminilità, giovinezza, sensualità, coraggio e libertà, ma si tratta di un futuro che vuole proteggere con tutte le sue forze. Cremonini afferma che La ragazza del futuro potrebbe essere il canto commosso di un padre a una figlia, di un fratello a una sorella, di un amico ad un’amica. Il messaggio che vuole dare è che nel caos in cui viviamo l’atto di coraggio più grande è quello di riuscire ad accettare la vita così com’è lasciando libero di andare, anche se fa paura, chi amiamo più di noi stessi. A tal proposito Cremonini rivela che:

“Quando è nata questa canzone ho capito di aver trovato anche il nuovo album o meglio il suo centro di gravità perché La ragazza del futuro si è posata sulla tastiera del pianoforte come un veliero ed immediatamente è diventata la figura centrale del mio quadro. Per questo motivo non potevo trattare questa canzone come un semplice singolo della mia carriera, ma le ho dato la responsabilità del titolo nel nuovo progetto. La ragazza del futuro svela il volto del disco che ha un messaggio profondo, un filo che lega ogni canzone a quella successiva attraverso una ricerca sui nostri sentimenti smarriti”.

Il cantante Cesare Cremonini

Inoltre, Cesare Cremonini a proposito de La ragazza del futuro racconta che:

“La canzone contiene immagini di grande inquietudine e forza, ma allo stesso tempo è un canto leggero e radiofonico che ci invita a vivere il presente ballando sulle sue rovine, amando liberamente, lasciandosi alle spalle le paure del nostro tempo per andare verso ogni emozione possibile. Non abbiamo più nulla da perdere in questo senso”.

Nel frattempo, Cesare Cremonini è in attesa di tornare ad esibirsi live. Sarà tra i super ospiti sul palco dell’Ariston per la sua prima volta al Festival di Sanremo. Inoltre, i suoi concerti attesi per lo scorso anno, sono stati rimandati al 2022 ed inizieranno il 9 giugno da Lignano Sabbiadoro per poi chiudere il 2 luglio ad Imola dopo aver toccato diverse città italiane. Il cantante non vede l’ora di tornare live per poter cantare i suoi successi insieme ai suoi fan ed anche le nuove canzoni. Inutile dirlo, i suoi fan attendono con ansia i giorni estivi per poter tornare alla normalità e poter vivere l’emozione e l’adrenalina tipiche che precedono un concerto.

E tu hai già sentito la canzone La ragazza del futuro? Andrai a vedere Cesare Cremonini live questa estate? Ti aspettiamo nei commenti!